HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

DHA YURT - ERBAA'DA OTOMOBİLLE PATPAT ÇARPIŞTI: 10 YARALI

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2018 00:31 | Son Güncelleme

TOKAT’ın Erbaa ilçesinde, otomobil ile patpat olarak tabir edilen tarım aracının çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı.

TOKAT’ın Erbaa ilçesinde, otomobil ile patpat olarak tabir edilen tarım aracının çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı.

Kaza saat 22.00 sıralarında, ilçe yakınlarındaki Karayaka Köprüsü girişinde meydana geldi. İlçeye bağlı Salkımören köyünden şehir merkezine giden Havvas Alıcı (33) yönetimindeki 60 KK 745 plakalı otomobil, Karakaya Köprüsü girişinde Abdullah Altın (24) yönetimindeki hafriyat yüklü patpat ile çarpıştı. Kazada patpat ve otomobil sürücüleriyle birlikte her iki araçtaki Nisanur Alıcı (4), Badegül Alıcı (6), Döndü Alıcı (34), Sevim Alıcı (48) ve İbrahim Alıcı (59) ile Durdane Sarı (65), Tevrat Altın (18) ve Muttalip Altın yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza sebebiyle Karayaka Bulvarı yaklaşık yarım saat trafiğe kapandı. Araçların kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Görüntü Dökümü
-----------------------
-Kaza yerinden görüntü
-Araçların görnütüleri

Haber-Kamera: İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA)

PARTNERBalık derisinden cinsel organ yaptılar ilk cinsel deneyimi sonrası...Balık derisinden cinsel organ yaptılar ilk cinsel deneyimi sonrası...
Kendini AK Parti otobüsünün önüne atan kadını, 3 kişi karga tulumba kenara çektiKendini AK Parti otobüsünün önüne atan kadını, 3 kişi karga tulumba kenara çekti
Türk-İş Genel Başkanı Atalay'dan 'taşeron işçi' açıklamasıTürk-İş Genel Başkanı Atalay'dan 'taşeron işçi' açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce'den Adıyaman mitingine damga vuran hareket! Fotoğraf çekmek isteyen vatandaşı ittirdi!

Muharrem İnce'den Adıyaman mitingine damga vuran hareket! Fotoğraf çekmek isteyen vatandaşı ittirdi!

Şehir hastaneleri haberi olayında yeni gelişme! Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'dan FOX TV'ye kötü haber!

Şehir hastaneleri haberi olayında yeni gelişme! Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'dan FOX TV'ye kötü haber!

Gaziantep'te Meral Akşener'in yolu, belediyenin çöp kamyonuyla kesildi

Gaziantep'te Meral Akşener'in yolu, belediyenin çöp kamyonuyla kesildi

Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a tarihi teklif!

Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a tarihi teklif!

Nur Yerlitaş adeta eridi

Nur Yerlitaş adeta eridi

24 Haziran seçim sonuçları için SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı'dan çarpıcı anket yorumu

24 Haziran seçim sonuçları için SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı'dan çarpıcı anket yorumu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kendini AK Parti otobüsünün önüne atan kadını, 3 kişi karga tulumba kenara çekti

Kendini AK Parti otobüsünün önüne atan kadını, 3 kişi karga tulumba kenara çekti

Alparslan Türkeş’in eşi Seval Türkeş'ten Temel Karamollaoğlu’na destek

Alparslan Türkeş’in eşi Seval Türkeş'ten Temel Karamollaoğlu’na destek

Muharrem İnce'den Turgay Güler'in iddialarına yanıt: Bu kişiyi tanımıyorum!

Muharrem İnce'den Turgay Güler'in iddialarına yanıt: Bu kişiyi tanımıyorum!

Apolet tartışması sürüyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce için çok ağır sözler!

Apolet tartışması sürüyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce için çok ağır sözler!

Türk askeri Kuzey Irak'a 27 kilometre girdi! Kandil operasyonu yaklaşıyor

Türk askeri Kuzey Irak'a 27 kilometre girdi! Kandil operasyonu yaklaşıyor

Gündemi sarsan iddia! ABD ordusu Sincar Dağı'nda üs kuruyor!

Gündemi sarsan iddia! ABD ordusu Sincar Dağı'nda üs kuruyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.