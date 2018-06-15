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DHA YURT - ERBAA'DA SAĞANAK, HAYATI FELÇ ETTİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2018 21:48 | Son Güncelleme

TOKAT’ın Erbaa ilçesinde sağanak, ağaçları devirdi, bir sitenin istinat duvarını yıktı, su baskınlarına sebep oldu.

TOKAT’ın Erbaa ilçesinde sağanak, ağaçları devirdi, bir sitenin istinat duvarını yıktı, su baskınlarına sebep oldu. Bazı ilçelerde ise teller koptu, elektrik kesintileri yaşandı.

İlçe merkezinde saat 19.00 sıralarında başlayan ve yaklaşık 1 saat etkili olan yağış ve şiddetli rüzgar, Cumhuriyet Meydanı'nda bazı ağaçların devrilmesine sebep oldu. Yeşilyurt Mahallesi Fatih Caddesi’nde ise bir sitenin istinat duvarı park halindeki 4 otomobilin üzerine devrildi. Yaralananın olmadığı olayda aynı caddedeki bodrum katlarda bulunan birçok evi de su bastı. Yağış, D-100 Karayolu'nda da trafiğin aksamasına sebep oldu. Yağmur sebebiyle Erbaa Devlet Hastanesi'nin acil servisini de su bastı. Bazı bölgelerde ise tellerin kopması nedeniyle elektrik kesintisi meydana geldi. Belediye ekipleri yıkılan ağaçların kaldırılması ve evlerden su tahliyesi için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- Yağış görüntüsü
- Araçların üzerine yıkılan duvar
- Su dolan evlerden görüntüler
- Acil servis görüntüsü
- Yıkılan ağaçların görüntüsü

Haber-Kamera: İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA)

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