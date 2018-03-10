DHA YURT-  Erdoğan: Ordumuz Afrin'e yürüyor Afrin'e girdi giriyor (1)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, "Salona girerken sordum, 3 bin 213 terörist etkisiz hale getirildi. Ordumuz Afrin'e yürüyor. Afrin'e girdi giriyor. Bu ne için? Zevk, keyif için mi? Toprakları işgal için mi? Hayır, sadece ülkemize musallat olan bu teröristleri yok etmek için. Son nefeslerine kadar bunları kovalayacağız" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya 6. Olağan İl Kongresi'nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir dönem Antalya'da yapılmaya çalışıldığı gibi, hatırlayın hani Menderes beyden önce oldu ya 'bira festivalleri' hatırlıyorsunuz değil mi? Bu 'bira festivallerinden' birisinde iki genç yavrumuz öldü. Şu anda bunu çatısı altında barındıranlar, bunların hesabını sordular mı? Ölüleri yakma projelerine, başörtüsü düşmanlığına rağmen insanımız asla milli ve manevi değerlerinden taviz vermemiştir. Türkleri İslamsızlaştırma projeleri, hamd olsun insanımızın basireti alimlerimizin gayreti ile her defasında akamete uğratılmıştır" diye konuştu.
"ORDUMUZ AFRİN'E YÜRÜYOR. AFRİN'E GİRDİ GİRİYOR"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, "Salona girerken sordum, 3 bin 213 terörist etkisiz hale getirildi. Ordumuz Afrin'e yürüyor. Afrin'e girdi giriyor. Bu ne için? Zevk, keyif için mi? Toprakları işgal için mi? Hayır, sadece ülkemize musallat olan bu teröristleri yok etmek için. Son nefeslerine kadar bunları kovalayacağız" dedi.
Görüntü dökümü
-Erdoğan'nın konuşması
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DHA YURT- ANTALYA
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