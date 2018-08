Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Alanı’ndaki programının ardından bir otelde düzenlenen ‘İş dünyası ve Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması toplantıma katıldı. STK temsilcileriyle bir araya gelen Erdoğan, “Toplantımızın şehrimiz, ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. 24 Haziran seçimlerinde Yüzde 69,4 oy oranıyla şahsımı, Cumhurbaşkanlığına layık gören tüm Trabzonlu hemşerilerime ve şükranlarımı sunuyorum. Her zaman söylediğim gibi, bizde koltuklar, makamlar, payeler amaç değil. Makamlar, milletimize en güzel şekilde hizmet etmenin bir aracıdır. 24 Haziran'da şahsıma AK Parti'ye ve Cumhur ittifakına verilen her oy bizim için emanettir. 16 yıldır olduğu gibi İnşallah bundan sonra da bu emanete sahip çıkacağız. Kefenimizi giyerek çıktığımız bu kutlu mücadele de sizlerin emanetine asla halel getirmedik, getirmeyeceğiz. Türkiye'nin kalkınması devletimizin güçlenmesi milletimizin huzur ve emniyeti için gece gündüz demeden çalışmayı sürdüreceğiz” dedi.

‘TUZ GÖLÜNDE SALAMURA OLMAKTAN, PAÇAYI SON ANDA KURTARDILAR'

Karşılaşılan her zorlukla beraber muhakkak bir ferahlığın var olduğuna işaret eden Erdoğan şunları söyledi:

“Öyle her şey dört dörtlük, yok böyle bir şey. Çile, arkadan Elhamdülillah kolaylık. ‘Çileyi çekmeden kolaylık gelsin’ Yok öyle bir şey. Karşılaşılan her zorlukla beraber muhakkak bir ferahlık vardır. Aslında her zorluk, çekilen her sıkıntı, büyük bir ferahlamanın kolaylığın ve zaferin müjdecisidir. Gerek devlet yönetiminde gerek siyasi hayatımızda, gerekse milletçe bu topraklarda tarihimiz boyunca pek çok kez Yüce Mevla’nın bu müjdesine mahzar olduk. 1’inci dünya harbinde Avrupa'nın o hasta adamı olarak tanımladıkları Osmanlı'yı mezara koymaya gelenler, Çanakkale'de tarihlerinin en büyük hizmetini yaşadılar. Sevr’i hayata geçirmek için vatanımızı işgal edenler, Tuz Gölü'nde salamura olmaktan, paçayı son anda kurtardılar. Dönemin en güçlü devletleri Anadolu insanının tüm yokluk, yoksulluklara rağmen yürüttüğü bağımsızlık mücadelesi karşısında arkalarına bakmadan kaçıp gittiler. Bu ülkeyi tek parti zulmüne mahkum ederek terbiyeye yeltenenler, merhum Menderes ve arkadaşlarının yürüttüğü demokrasi mücadelesinin önünde duramadı."