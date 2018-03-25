DHA YURT - Erdoğan: PKK'lılar Sincar'a doğru gitti şimdi oraya da operasyonlar başladı/EK

"TEL RIFAT'I DA KONTROL ALTINA ALARAK HAREKATI HEDEFİNE ULAŞTIRACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Trabzon il kongresinde konuştu. Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, "İnşallah kısa sürede Tel Rıfat'ı da kontrol altına alarak bu harekatı hedefine ulaştıracağız. Şimdi de muhataplarımızdan bize Mümbiç konusunda bize en başından beri verilen sözlerin gereğinin yerine getirilmesini talep ediyoruz. Amerika'nın bir an önce Mümbiç'in denetimini terör örgütünden alıp bölgenin gerçek sahiplerine devretmesi gerekir. Şayet terör örgütü buradan çıkartılmazsa, o zaman bu işi bölge halkı ile biz yapmak mecburiyetinde kalırız. Hiç kimse kusura bakmasın kimsenin taktik hesabı bizi bağlamaz. Elbette müttefiklerimize silah doğrultmayız ama gördüğümüz hiçbir teröristi de affetmez, indiririz. Aynı durum Kuzey Irak için de geçerlidir. Kandil ve Sincar'daki teröristleri derhal boşaltılmazsa bu işi bizzat yapmak bizim için kaçınılmaz bir durum haline dönüşür. Topraklarının egemenliği konusunda hassas olanlardan bu hassasiyeti önce terör örgütlerine karşı göstermelerini bekliyoruz. Hassanız terör örgütlerinin orada ne işi var? Hadi gönder orada ne işi var? İşgalci gibi duruyorlar bunlar terörist. Teröristlerin cirit attığı bir yerde egemenlik lafı etmek boş bir iştir. Kimsenin tek karış toprağında gözümüz yok. Ama bize tehdit oluşturacak olan teröristleri de biz halleder geçeriz. Önceliğimiz ülkemize yönelik tehditleri ortadan kaldırmaktır. Her istikrarsızlık ülkemize çok ciddi sığınmacı akınına yol açıyor" diye konuştu.

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Haber:TRABZON,(DHA)