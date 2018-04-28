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DHA YURT-  Erdoğan: Sen darbe karşıtı değil darbecisin (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2018 17:42 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişimine değinerek, "Darbe olursa tankın üzerine önce ben çıkarım diyen kişi bu defa tankların korumasında havalimanından hareket ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişimine değinerek, "Darbe olursa tankın üzerine önce ben çıkarım diyen kişi bu defa tankların korumasında havalimanından hareket ediyor. Şimdi bunları inkar ediyor. Tüm belgelerde, televizyon kayıtlarında varsın yandın Kemal yandın. Sen darbe karşıtı değil darbecisin. CHP artık bugün, yargımızın terör örgütü olarak tescillediği FETÖ'nun ülkemizdeki borozonu haline dönüşmüştür" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de yapılan AK Parti'nin 6. Olağan İl Kongresi'nde konuştu. Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişimine değinerek, "Darbe olursa tankın üzerine önce ben çıkarım diyen kişi bu defa tankların korumasında havalimanından hareket ediyor. Şimdi bunları inkar ediyor. Tüm belgelerde, televizyon kayıtlarında varsın yandın Kemal yandın. Sen darbe karşıtı değil darbecisin. Biz o akşam orada ertesi gün 16 saat orada bizzat operasyonu ben yönettim. Sayın Başbakan'ın Ilgaz Tüneli'ne saklandığı söylüyor. Eğer tünellere saklanacak olanlar varsa başındaki adam saklananlardan bir tanesi. O tünel bulamadı Bakırköy Belediyesi'ne gitti. Sayın Başbakan ile sürekli irtibat halinde olduk istişare ederek o geceyi yönettik. Milletimizle birlikte FETÖ'ya tarihi bir şamar attık. CHP artık bugün, yargımızın terör örgütü olarak tescillediği FETÖ'nun ülkemizdeki borozonu haline dönüşmüştür" diye konuştu.

"AFRİN'DE ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 4 BİN 305'E ULAŞTI"

Terörle mücadele kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısına ilişkin Erdoğan, "Son rakam Afrin'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 bin 305'e ulaştı. Kuzey Irak'ta etkisiz hale getirilen terörist sayısı 372. Yurtiçinde Cudi, Gabar'da vesaire etkisiz hale getirilenlerin sayısı 281" dedi.

"SEN GENEL BAŞKAN OLABİLİRSİN AMA SEN O MİLLETVEKİLLERİNİ PAZARLAYAN BİRİSİ OLAMAZSIN"

15 CHP'li milletvekilinin İYİ Parti'ye geçmesine ilişkin Erdoğan, "Sen Genel Başkan olabilirsin ama sen o milletvekillerini pazarlayan birisi olamazsın. İnternetten oyuncak bebek siparişi verseniz inanın bu kadar hızlı servis olmaz. O garip milletvekillerine de yazık. Bunu içeride ve dışarıdaki sorozlar için yapıyorlar. Onların talimatı ile yapıyorlar" dedi.

Görüntü dökümü

-Erdoğan'ın konuşması

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DHA YURT-İZMİR

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