DHA YURT-  Erdoğan: Sen darbe karşıtı değil darbecisin (1)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişimine değinerek, "Darbe olursa tankın üzerine önce ben çıkarım diyen kişi bu defa tankların korumasında havalimanından hareket ediyor. Şimdi bunları inkar ediyor. Tüm belgelerde, televizyon kayıtlarında varsın yandın Kemal yandın. Sen darbe karşıtı değil darbecisin. CHP artık bugün, yargımızın terör örgütü olarak tescillediği FETÖ'nun ülkemizdeki borozonu haline dönüşmüştür" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de yapılan AK Parti'nin 6. Olağan İl Kongresi'nde konuştu. Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişimine değinerek, "Darbe olursa tankın üzerine önce ben çıkarım diyen kişi bu defa tankların korumasında havalimanından hareket ediyor. Şimdi bunları inkar ediyor. Tüm belgelerde, televizyon kayıtlarında varsın yandın Kemal yandın. Sen darbe karşıtı değil darbecisin. Biz o akşam orada ertesi gün 16 saat orada bizzat operasyonu ben yönettim. Sayın Başbakan'ın Ilgaz Tüneli'ne saklandığı söylüyor. Eğer tünellere saklanacak olanlar varsa başındaki adam saklananlardan bir tanesi. O tünel bulamadı Bakırköy Belediyesi'ne gitti. Sayın Başbakan ile sürekli irtibat halinde olduk istişare ederek o geceyi yönettik. Milletimizle birlikte FETÖ'ya tarihi bir şamar attık. CHP artık bugün, yargımızın terör örgütü olarak tescillediği FETÖ'nun ülkemizdeki borozonu haline dönüşmüştür" diye konuştu.