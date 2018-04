DHA YURT - Erdoğan'dan Netanyahu'ya tepki: Sen terör devletisin, dünyada sevenin yok/EK

FRANSA'YA VE İSRAİL'E TEPKİSİNİ SÜRDÜRDÜ

AK Parti Adana İl Teşkilatı'nın 6'ncı Olağan Genel Kurulu, Yüreğir Serinevler Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı MHP'li Hüseyin Sözlü'nün de katıldığı kongrede konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin Fransa ve İsrail'den yapılan açıklamalara tepkisini sürdürdü.

Adana'ya yapılan yatırımları anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2019'un Mart ve Kasım aylarında gerçekleştirilecek seçimlere hazırlanılmasını isteyerek, şunları söyledi:"Kongremiz Adana ile birlikte ülkemiz, milletimiz, demokrasimiz için hayırlara vesile olsun. 16 Nisan'da oy oranımız, Adana'da ortalamanın altında kaldı. Adana, hem sanayi hem ticaret hem tarım hem de mert cesur insanların memleketidir. Demek ki bizim kendimizi tam anlatamamışız. İnşallah, yeni bir dönem başlıyor. Şimdi metal yorgunluğunu geride bırakıyor, yeni bir 'diriliş hareketi' başlatıyoruz. Şimdi bu diriliş muştusuna Mart ve Kasım 2019'da var mıyız? 2019'a kadar kapı kapı dolaşmaya hazır mısınız? Sizin ben gadanızı alayım, gadanızı. Sizlerden bugünden başlayarak, 2019'daki seçimlere kadar bu kararlılığı coşkuyu sürdürmenizi istiyorum. Bir, beraber, iri, diri, kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız. Sizden benim en önemli ricam şu. Fitneye aramızda yer vermeyeceğiz. Tamam mı? Birbirimizi Allah için seveceğiz. Fitne üretmekten bıktık artık, asla. Birbirini sadece Allah için seven bir kadro olarak hedefe yürüyeceğiz."

'SURİYELİLER DÖNÜYOR'

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Afrin'deki terör örgütlerine yönelik 'Zeytin Dalı Harekatı'nın başarıyla sürdürüldüğünü anlatan Erdoğan, "Şu anda iyi durumdayız. Operasyonun 58'inci gününde yani Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde Afrin şehir merkezi ele geçirildi. Şimdi Tel Rıfat ve diğer bölgelere yönelik çalışma sürüyor. Şehit olanlara Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlık diliyorum. Burada yürüyenler şehadete yürüyor. Makamları Peygamber'imize en yakın makam. Bizim de bu noktada başarı olmamız gerekiyor. Allah, bizlere de o makamı nasip etsin inşallah. Afrin'de güvenli hale getirdiğimiz yerlere Suriyeli kardeşlerimiz dönmeye başladı. Fırat Kalkanı Harekatı ile temizlediğimiz yerlere de 160 bin Suriyeli kardeşimiz döndü. Afrin'den ayrılanlar da topraklarına dönecek. Suriyeli kardeşlerimizin dönüşleri kademe kademe devam edecek. Biz inanıyoruz, inandığımıza göre üstünüz" diye konuştu.

'FRANSA'DAN HİÇ YAKIŞTIRAMADIĞIMIZ HABERLER GELDİ'

Türkiye'nin terör örgütlerini tepeledikçe çatlak sesler çıktığını kaydeden Erdoğan, Afrin'de etkisiz hale getirilen terörist sayısının 3 bin 844 olduğunu açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa'ya yönelik tepkisini ise şu sözlerle sürdürdü:"Afrin'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3844 oldu. Tepelerine ineceğiz. Niye? Türkiye'nin sınırlarını taciz eden, 100'ü aşkın şehit edenlere bu işi kolay kolay bırakmayız. İçerideki teröristlere de bırakmadık. Şu anda güvenlik güçlerimiz her yerde mağaralarına varıncaya kadar girdi. Kaçacak delik arıyorlar, çıkamıyorlar, çıkamayacaklar. Onlar kaçacak, biz kovalayacağız. Coğrafyamızın tüm terör örgütlerinden arındırılması noktasında ABD ile çalışmaktan memnun oluruz. Fransa'da kendilerine hiç yakıştıramadığımız birtakım haberler geldi. Adana, Fransızları iyi bilir. Fransızlar da Adana'yı iyi bilir. Geçmişte Fransız işgalcilere ve onların beslediği Ermeni çetelere en güzel cevabı Adana vermiştir. Dün Ermenileri kışkırtanlar bugün aynı oyunları oynamanın peşinde. Sarayda teröristleri ağırlayanlara Adana'dan Rabia’mızla cevap veriyoruz. Bu cevap Paris'ten yankılansın. Tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devlet. Büyük şairimiz Arif Nihat Asya, 'Bayrak' şiirini Adana'da yazmıştır."

'NETANYAHU, SEN İŞGALCİ VE TERÖRİSTSİN'

Türkiye'nin işgalci olmadığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'e yönelik tepkisini sürdürerek, şöyle konuştu:"Bizim bayrağımız barışın güvercinidir; ama gerektiğinde savaşın da şahinidir. Bu bayrağın temsilcisi olduğu her yerde korkudan eser olmaz. Onların karın ağrısının sebebi Türk milletidir. Türkiye'den şikayet etmeye hakları kesinlikle yoktur. Bizim sömürgecilik ayıbımız yoktur. Ey Netanyahu, sen işgalcisin. Sen işgalci olarak o topraklarda bulunuyorsun. Aynı zamanda sen bir teröristsin. Zira o mazlum Filistinlilere sizin yaptıklarınızı tarih kaydediyor. Bunu hiçbir zaman unutmayacaklar, unutmayacağız. İnanıyorum ki İsrail halkı da senden rahatsız. Biz gittiğimiz yere sadece medeniyet huzur ve sevgi götürürüz. Kimse Türkiye'nin, Türk askerinin varlığından rahatsız olmasın. Biz sadece teröristin tepesine bineriz. Biz Afrin'deki kardeşlerimize hizmet götürüyoruz. DEAŞ'ın dün yaptıklarını bunu bugün PKK, YPG yapıyor. Dün DEAŞ'ın başını nasıl ezdiysek PKK'nın YPG'nin başını da öyle ezeceğiz. Bölgemizde yeni paylaşımların yapılmasına izin vermeyeceğiz. Coğrafyamızın kaderini emperyalistlerin çizmesine izin vermeyeceğiz. Bölgemizdeki son terörist imha edilene kadar durmayacağız. "

'BÜYÜMEYİ DEVAM ETTİRMEK İÇİN BİR OLACAĞIZ'

Türkiye ekonomisinin büyüdüğünü de belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yüzde 7.4 ekonomide büyüdük. Ekonomiyle ilgili yok şuymuş, buymuş. Rakamlar ortada. İhracatın artması demek, üretimin, istihdamın artması demektir. Büyüme gelip, işte başınıza düşecek değildir. Zaten başınıza düşecek olursa öyle bir büyüme rakamının altında ezilir gidersiniz. Bu büyümeyi devam ettirmek için bir olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Bunu başardığımızda Türkiye'nin önünde kimse duramaz. Bunu başardığımızda 2023, 2071 vizyonlarımızı gerçekleştiririz. Siz bu davada 'Varım' diyorsanız biz de ölümüne varız" diye konuştu.

Haber:ADANA,(DHA)