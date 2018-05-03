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DHA YURT - Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı adaylığı dilekçesini Başbakan Yıldırım imzaladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2018 20:26 | Son Güncelleme

AK Parti Grup Başkanı, İzmir Milletvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılacak olan seçimde, AK Parti grubunun Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı adayının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğuna ilişkin dilekçeyi Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) verilmek üzere imzaladı.

ANKARA, (DHA)- AK Parti Grup Başkanı, İzmir Milletvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılacak olan seçimde, AK Parti grubunun Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı adayının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğuna ilişkin dilekçeyi Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) verilmek üzere imzaladı.

Başbakan Binali Yıldırım ve MHP Lideri Devlet Bahçeli, yarın sabah saatlerinde YSK’ya giderek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığı adaylığı için başvuruda bulunacak.

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