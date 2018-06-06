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DHA YURT - Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 29 yaralı /EK

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2018 18:11 | Son Güncelleme

Erzincan'da şehirlerarası yolcu taşıyan otobüsün şarampole yuvarlanması sonucu 1 kişi öldü, 4'ü ağır toplam 29 kişi yaralandı.

Erzincan'da şehirlerarası yolcu taşıyan otobüsün şarampole yuvarlanması sonucu 1 kişi öldü, 4'ü ağır toplam 29 kişi yaralandı.
Kaza, bugün saat 16.00 sıralarında Erzincan- Sivas yolunun 100'üncü kilometresinde, Gemecik köyü yakınlarında meydana gledi. Sivas'tan Erzincan'a gitmekte olan Lüks Erzincan firmasına ait 24 EH 316 palakalı yolcu otobüsü, sürücüsü Hüsamettin Alan'ın kontrolünden çıkıp, şarampole yuvarlandı. Kazada ilk belirlemelere göre, 1 kadın yolcu öldü, 4'ü ağır 29 kişi yaralandı. Can pazarının yaşandığı bölgeye çok sayıda ambulans AFAD, polis ve jandarma ekibi gönderildi. Yaralılardan 11'i ambulanslarla hastaneye sevk edilirken, hafif yaralanan 18 yolcuya ise olay yerinde ilk müdahaleleri yapıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber:Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA)

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