DHA YURT: ERZURUM' DA SEL; KARAYOLUNDA GÖÇÜK OTOMOBİLİ  BÖYLE YUTTU

Erzurum' da ani bastıran sel merkez Yakutiye ilçesinin Çaykara caddesinde göçüğe neden oldu üzerindeki park halinde bulunan otomobili yuttu. O anlar DHA kamerası tarafından an bean görüntülendi. Bölgeye çok saylıda itfaiye ve kurtarma ekipleri sevkedildi. Ayrıca yağan yağmur nedeniyle birçok ev ve işyerini su bastı. Göle dönen cadde ve sokaklarla vatandaşlar güçükle yürüyebildi
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