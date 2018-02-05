DHA YURT - Erzurum’a şehit ateşi düştü

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü 'Zeytin Dalı Harekâtı’nda şehit olan Piyade Teğmen Ahmet Aktepe’nin (32), Erzurum’daki yakınlarına acı haberi verildi.

Erzurum’un Tortum ilçesine bağlı Şenyurt nüfusuna kayıtlı olan Naime-Halis Aktepe çiftinin 5 çocuğundan tek erkek evlatları olan Ahmet Aktepe, TSK’nin Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü 'Zeytin Dalı Harekâtı’nda teröristlerle girdiği silahı çatışmada yaralandı. Hastaneye kaldırılan Aktepe, doktorların çabalarına rağmen şehit oldu. Piyade Teğmen Aktepe’nin Erzurum’a yaşayan yakınlarına acı haber verildi. Aktepe’nin babasını yıllar önce öldüğü annesinin ise İstanbul’da olduğu bildirildi. Şehit Aktepe’nin annesi, esi ve çocuğu uçakla yarın saat 10.30’da Erzurum’a gelecek. Şehidin cenazesinin de yarın Erzurum’a getirilerek son yolculuğuna uğurlanacağı bildirildi.

Haber: Turgay İPEK /ERZURUM, (DHA)