DHA YURT - Erzurum'da iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü, çok sayıda yaralı (1)

ERZURUM'un merkez Yakutiye ilçesine bağlı Sanayi Mahallesi'nde iki grup arasında bugün iftar saati silahlı kavga yaşandı. Çok sayıda kişinin karıştığı kavgada 1 kişi öldü, 2'si polis çok sayıda kişi de yaralandı. Savaş alanına dönen mahallede polis, öfkeli kalabalığı güçlükle sakinleştirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yeri

-Yaralının yerde yatması

-Polis ekipleri

-Taşkınlık yapanlara polis müdahalesi

-Yaralının otomobille hastaneye götürülmesi

-Genel, detay

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Haber-Kamera: ERZURUM,(DHA)

