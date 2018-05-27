DHA YURT - Erzurum'da iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü, çok sayıda yaralı (1)

ERZURUM'un merkez Yakutiye ilçesine bağlı Sanayi Mahallesi'nde iki grup arasında bugün iftar saati silahlı kavga yaşandı. Çok sayıda kişinin karıştığı kavgada 1 kişi öldü, 2'si polis çok sayıda kişi de yaralandı. Savaş alanına dönen mahallede polis, öfkeli kalabalığı güçlükle sakinleştirdi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Olay yeri
-Yaralının yerde yatması
-Polis ekipleri
-Taşkınlık yapanlara polis müdahalesi
-Yaralının otomobille hastaneye götürülmesi
-Genel, detay
(414 MB - 03.41 DK)
Haber-Kamera: ERZURUM,(DHA)
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