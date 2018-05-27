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DHA YURT - Erzurum'da silahlı kavga: 1 ölü, 2'si polis 14 yaralı (geniş haberiyle)

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2018 22:19 | Son Güncelleme

ERZURUM'da kız kaçırma meselesi yüzünden iki aile arasında çıkan taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavgada 1 kişi öldü, 2'si polis 14 kişi yaralandı.

ERZURUM'da kız kaçırma meselesi yüzünden iki aile arasında çıkan taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavgada 1 kişi öldü, 2'si polis 14 kişi yaralandı.
Olay, bugün saat 19.30 sıralarında merkez Yakutiye ilçesindeki Aşağı Sanayi Mahallesi'nde meydana geldi. İki aile arasında kız kaçırma meselesi yüzünden kavga çıktı. Yaklaşık 150 kişinin karıştığı kavgada mahalle savaş alanına döndü. Taş, sopa ve silah kullandığı kavgaya polis müdahale etmekte güçlük çekti. Öfkeli kalabalık zaman zaman polisin müdahalesine tepki gösterdi. Kavgada 2'si polis olmak üzere toplam 15 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Asayiş, Çevik Kuvvet Şubesi ekipleri ve TOMA ile yapılan müdahalenin ardından sona eren kavgada yaralananlar, Bölge Eğitim ve Araştırma ile Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi'nde kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan bir kişi yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yoldan geçen bazı araçlara da kurşunların isabet ettiği belirlenen kavganın ardından, çok sayıda kişi gözaltına alındı. Gerilimin sürdüğü mahallede polis ekipleri taraflar arasında yeni bir olay yaşanmaması için geniş güvenlik önlemi aldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Olay yeri
-Yaralının yerde yatması
-Polis ekipleri
-Taşkınlık yapanlara polis müdahalesi
-Yaralının otomobille hastaneye götürülmesi
-Genel, detay
(414 MB - 03.41 DK)
Haber-Kamera: ERZURUM,(DHA)

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