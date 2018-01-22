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DHA YURT Eşiyle tartışan baba çocuklarını altı saat boyunca rehin aldı

GÜNCEL HABERLERİ | 22.01.2018 03:45 | Son Güncelleme 2 saat önce

BURSA'da kıskançlık nedeniyle eşiyle tartışan 38 yaşındaki Hamza Ö., sinir krizi geçirdi. Hamza Ö., 6 ve 9 yaşlarındaki A.Ö. ile S.Ö. isimli çocuklarını pompalı av tüfeğiyle rehin aldı. Hamza Ö., altı saat süren eylemini İl Emniyet Müdürü Osman Ak'ın "Senin zarar görmeni istemiyoruz. Çocukların ve eşinle mutlu bir hayat sürmen için biz polis olarak destek olacağız" demesi üzerine sonlandırdı.

Olay, Merkez Osmangazi ilçesi Adnan Menderes Mahallesi Ünal Sokak'ta meydana geldi. Saat 19.00 sıralarında Emek Polis Merkezi'ne gelen Gülüşan Ö. eşi Hamza Ö. ile kıskançlık nedeniyle tartışma yaşadığını belirterek eşinin 6 yaşındaki A.Ö. ve 9 yaşındaki S.Ö. isimli çocuklarını bir odaya kapatıp pompalı tüfekle rehin aldığını kendisinin ise evden kaçarak kurtulduğunu söyledi. Aralarında keskin nişancıların bulunduğu Özel harekat polisleri evin içini gören çevredeki binalara çıkarak önlem aldı. Bu sırada olay yerine sağlık ile itfaiye ekibi de geldi. Müzakere ekibi ve İl Emniyet Müdürü Osman Ak tarafından altı saat boyunca ikna edilmek istenen Hamza Ö. "Çocuklarımı öldürüp kendim de intihar edeceğim" demesi üzerine eve operasyon düzenlenmesi için hazırlık yapıldı. İl Emniyet Müdürü Osman Ak "Bir yıldır işsizmişsin sana iş olanağı sağlamak için elimden geleni yapacağım. Senin zarar görmeni istemiyoruz, çocukların ve eşinle mutlu bir hayat sürmen için biz polis olarak destek olacağız. Önce silahını ve çocuklarını teslim et sonra seninle çay içip eşin ile arandaki problemi düzeltelim" demesi üzerine Hamza Ö. altı saat süren eylemini sonlandırdı. Polis tarafından gözaltına alınan Hamza Ö. sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Özel Harekat polislerinin görüntüsü

-Polis ekiplerinin önlem almaları

-İtfaiye ve Ambulans görüntüsü

-Emniyet Müdürü Osman Ak'ın görüntüsü

-Hamza Ö.'nün emniyete getirilirken görüntüsü

-Detaylar

Haber-Kamera: Hüseyin TÜCCAR / BURSA,(DHA)

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