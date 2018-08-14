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DHA YURT: ESKİ HDP İSTANBUL İL BAŞKANI, EDİRNE'DE GÖZALTINA ALINDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2018 16:02 | Son Güncelleme

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde yurt dışına kaçış hazırlığında olduğu öne sürülen ve 2 ay önce tutuklu olduğu davadan tahliye edilen eski HDP İstanbul İl Başkanı Mehmet Şamil A.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde yurt dışına kaçış hazırlığında olduğu öne sürülen ve 2 ay önce tutuklu olduğu davadan tahliye edilen eski HDP İstanbul İl Başkanı Mehmet Şamil A. ile 2 şüpheli polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, eski HDP İstanbul İl Başkanı Mehmet Şamil A., göçmen kaçakçılığından suçundan kaydı bulunan Ahmet T. ve yanlarındaki Haydar Y.'nin yasa dışı yollardan yurt dışına çıkacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Takibe alınan şüpheliler Edirne'nin Keşan ilçesinde bulundukları otomobil durdurularak gözaltına alındı.
Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nde ifade işlemleri tamamlanan 3 şüpheli Edirne Adliyesi'ne sevk edilerek savcılık sorgusuna alındı. Mehmet Şamil A.'nın geçen Haziran ayında 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçlamasıyla tutuklu yargılandığı İstanbul 28'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı öğrenildi. Soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:
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-Şüphelilerin adliyeye girişi
-Edirne adliyesi

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN/EDİRNE,(DHA)-

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