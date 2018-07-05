HABER

DHA YURT - Eskişehir'de yolcu otobüsü yandı (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2018 02:38 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR- Ankara Karayolu'nda hareket halindeki bir yolcu otobüsünde yangın çıktı.

ESKİŞEHİR- Ankara Karayolu'nda hareket halindeki bir yolcu otobüsünde yangın çıktı. Sürücünün emniyet şeridine park ettiği otobüsteki yolcular, yoldaki diğer sürücülerin de yardımıyla kapılardan ve kırılan camlardan tahliye edildikten kısa süre sonra araç alev topuna dönüştü. Can kaybı ve yaralanan olmayan olayda yanan otobüs itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, araç kullanılmaz hale geldi.
Olay saat 01.00 sıralarında Eskişehir- Ankara Karayolu'nun 20'nci kilometresinde meydana geldi. Konya'dan İstanbul istikametine giden sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 42 BDS 05 plakalı yolcu otobüsünde, Eskişehir'e 20 kilometre mesafede yangın çıktı. Motor kısmından başladığı belirtilen yangın nedeniyle sürücü, otobüsü emniyet şeridinde park ederken, yolcular, yoldan geçen araçlarda bulunanların da yardımıyla kapılardan ve kırılan camlardan çıkartılarak tahliye edeldi. Yolcuların tahliyesinin hemen ardından yangın hızla yayılarak, otobüs bir anda alev topuna dönüştü. Yolcular panik ve korku yaşarken, şans eseri olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve tedbir amaçlı sağlık ekibi geldi. Otobüs yangını nedeniyle karayolu ulaşıma kapanırken, itfaiye ekibi alevlere müdahale etti. Yaklaşık 30 dakikada yanan otobüs tamamen söndürüldükten sonra karayolunda ulaşım tek şeritten kontrollü olarak verilmeye başlandı. Otobüsten tahliye edilen yolcular ise firmanın tahsis ettiği bir başka otobüsle İstanbul'a gönderildi. Jandarma, motor bölümünde elektrik aksamındaki arızadan kaynaklandığı öne sürülen yangınla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-------------------------------
-Otobüsün alev alev yanması

Haber-Kamera: Eyüp KELEBEK /ESKİŞEHİR,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ
========================================

PARTNERDünya Kupası'nın ağır işçileriDünya Kupası'nın ağır işçileri
Marmara Denizi'nde gemi kazası(1)Marmara Denizi'nde gemi kazası(1)
Üniversite öğrencisi şort giydiği için yurtta uyarıldığını iddia ettiÜniversite öğrencisi şort giydiği için yurtta uyarıldığını iddia etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: 2018 Kurbanlık fiyatları belli oldu!

Son dakika: 2018 Kurbanlık fiyatları belli oldu!

İYİ Parti'ye YSK'dan kötü haber!

İYİ Parti'ye YSK'dan kötü haber!

Sakarya’da fuhuş operasyonu! İkisi travesti olmak üzere çok sayıda hayat kadını...

Sakarya’da fuhuş operasyonu! İkisi travesti olmak üzere çok sayıda hayat kadını...

Eren Erdem'den cezaevinden çok sert mesaj: İnsanlık suçu

Eren Erdem'den cezaevinden çok sert mesaj: İnsanlık suçu

Naz Mila'dan 'muzlu' paylaşım

Naz Mila'dan 'muzlu' paylaşım

YSK'nın açıkladığı 24 Haziran seçim sonuçlarında AK Parti sürprizi

YSK'nın açıkladığı 24 Haziran seçim sonuçlarında AK Parti sürprizi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sivriada açıklarında kaza! Tanker ile yük gemisi çarpıştı

Sivriada açıklarında kaza! Tanker ile yük gemisi çarpıştı

Doğu Akdeniz'de 4,6 şiddetinde deprem (Kandilli Son Depremler)

Doğu Akdeniz'de 4,6 şiddetinde deprem (Kandilli Son Depremler)

TBMM'ye Lamborghini ile giden AK Parti'li Kenan Sofuoğlu'ndan aracına 'vergi ödemediği' iddialarına yanıt!

TBMM'ye Lamborghini ile giden AK Parti'li Kenan Sofuoğlu'ndan aracına 'vergi ödemediği' iddialarına yanıt!

Eren Erdem'den cezaevinden çok sert mesaj: İnsanlık suçu

Eren Erdem'den cezaevinden çok sert mesaj: İnsanlık suçu

FETÖ'den yargılanan Bursa eski Valisi Harput tahliye edildi

FETÖ'den yargılanan Bursa eski Valisi Harput tahliye edildi

Şanlıurfa'da sınırda bulup eve götürdükleri mühimmat patladı: Anne ve 2 çocuğu yaralı

Şanlıurfa'da sınırda bulup eve götürdükleri mühimmat patladı: Anne ve 2 çocuğu yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.