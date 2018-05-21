DHA YURT - Eve giren hırsız, ev sahibini bıçakladı

ADANA'da sahur vakti eve giren kimliği belirsiz hırsız, kendisini fark eden ev sahibi Cüneyt Şimşek'i bıçakla karnından ve yüzünden yaralayıp kaçtı.

Olay, saat 02.15 sıralarında merkez Seyhan İlçesi Şakirpaşa Mahallesi 42121 Sokak'ta bulunan iki katlı müstakil evde meydana geldi. İddiaya göre, ailesiyle birlikte sahura kalkan Cüneyt Şimşek, evde hırsızla yüz yüze geldi. Maskeli kimliği belirsiz hırsız, kendisini yakalayama çalışan Şimşek'i bıçakla karnından ve yüzünden yaraladıktan sonra kaçtı. Durumu polise ve sağlık ekiplerine bildiren Şimşek, ambulans ile Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumunun iyi olduğu öğrenilen Şimşek'in hastanedeki tedavisi devam ederken, hırsızın da evden herhangi bir şey çalamadığı belirlendi. Kaçan hırsızı yakalamak için çalışma başlatan polis, soruşturmaya devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Ev sahibi Cüneyt Şimşek'in polislerle konuşması

- Şimşek'in polislere neresinden yaralandığını anlatması

- Şimşek'in yüzü yaralı, tişörtü yırtık hali

- Şimşek'in ambulansa bindirilmesi

- Şimşek'in ambulansın içindeki görüntüsü

- Ambulansın gidişi

- Evin dış görüntüsü ve polis aracı

- Polis aracının gidişi

- Genel ve detay görüntüler

SÜRE: 01'14" - BOYUT: 75.8 MB

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ / ADANA,(DHA)

