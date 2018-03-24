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DHA YURT - Evin önünde uğradığı silahlı saldırıda öldü (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2018 05:37 | Son Güncelleme

KATİL ZANLISI EMİRDAĞ'DA YAKALANDI Eskişehir'de kendisinden bir süredir ayrı yaşayan eşi Serap S.(28) ile birlikte kaldığını öne sürdüğü Orhan Çelik'i (43) av tüfeği ile öldüren Irmak S.

KATİL ZANLISI EMİRDAĞ'DA YAKALANDI

Eskişehir'de kendisinden bir süredir ayrı yaşayan eşi Serap S.(28) ile birlikte kaldığını öne sürdüğü Orhan Çelik'i (43) av tüfeği ile öldüren Irmak S. (29) Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde yakaladı.
Olay, dün saat 23.30 sıralarında 71 Evler Mahallesi Aşiyanlık Sokak'ta meydana geldi. Orhan Çelik, 06 FL 9106 plakalı otomobilini bir süredir Serap S. ile birlikte kaldıkları evin önüne park ettiği sırada Serap S.'nin eşi Irmak S.'nin silahlı saldırısına uğradı. Irmak S. av tüfeğiyle Orhan Çelik'e 2 el ateş etti. Çelik, olay yerinde yaşamını yitirirken Irmak S. ise otomobiline binip kaçtı. Çelik'in cenazesi otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Olayın ardından başlayan soruşturma neticesinde teknik ve fiziki takibini sürdüren Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet ve Gasp Bürosu ekipleri, katil zanlısı Irmak S.'yi Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde olayda kullandığı av tüfeğiyle yakaladı. Gözaltına alınan Irmak S. Eskişehir'e getirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Öte yandan Serap S.'nin bir süre önce evini terk edip Orhan Çelik ile 71 Evler Mahallesi Aşiyanlık Sokak'ta kiraladıkları evde birlikte yaşadıkları öğrenildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-FOTOĞRAFLAR
Haber: Eyüp KELEBEK / ESKİŞEHİR,(DHA)

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