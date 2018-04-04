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DHA YURT - Fenerbahçe eski başkanı Ali Şen'i eşi Bente Şen hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2018 23:26 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Kulübü eski başkanlarından Ali Şen'in eşi Bente Şen vefat etti.

Fenerbahçe Kulübü eski başkanlarından Ali Şen'in eşi Bente Şen vefat etti. Bir süredir tedavi gören Bente Şen'in yakalandığı hastalıktan kurtulamadığı ve hayatını kaybettiği öğrenildi.

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