DHA YURT - Fethiye'de tekne battığı ihbarı

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında bir gezi teknesinin battığı ihbarında bulunuldu.

Fethiye'ye bağlı Kayaköy Mahallesi'nin arka tarafından bulunan İblis Burnu yakınlarında, Gemiler Koyu olarak bilinen bölgede bir gezi teknesinin battığı yolunda ihbar alındı. Bunun üzerine, Fethiye ilçe merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki bölgeye sahil güvenlik ekipleri gönderildi.

Haber:Cihan KAYA / FETHİYE (Muğla), (DHA)