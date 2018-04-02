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DHA YURT - Fethiye'de tekne battığı ihbarı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2018 13:08 | Son Güncelleme

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında bir gezi teknesinin battığı ihbarında bulunuldu.

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında bir gezi teknesinin battığı ihbarında bulunuldu.
Fethiye'ye bağlı Kayaköy Mahallesi'nin arka tarafından bulunan İblis Burnu yakınlarında, Gemiler Koyu olarak bilinen bölgede bir gezi teknesinin battığı yolunda ihbar alındı. Bunun üzerine, Fethiye ilçe merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki bölgeye sahil güvenlik ekipleri gönderildi.

Haber:Cihan KAYA / FETHİYE (Muğla), (DHA)

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