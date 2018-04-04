DHA YURT - FETÖ sanığı Yüzbaşı, Hadise'nin tanık olarak dinlenmesini istedi (ARŞİV görüntülerle)

BURSA’da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında,15 Temmuz 2016 gecesi gözaltına alınan ilk isim olan Bursa İl Jandarma eski Komutanı Albay Yurdakul Akkuş'un da aralarında bulunduğu 12'si tutuklu 16 sanığın yargılanmasına devam edildi. Mahkemede ifade veren tutuklu sanıklardan Yüzbaşı olan Yılmaz Gündüz, girişimin yaşandığı gece eşi ve çocukları ile birlikte konser veren Sanatçı Hadise'yi izlemeye gittiğini belirtip, Hadise'nin tanık olarak dinlenmesini istedi.

Başarısız darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz gecesi İl Jandarma Komutanı olarak görev yaptığı Bursa'da, kendisini sözde sıkıyönetim komutanı olarak ilan edip talimatlar verince tutuklanan Yurdakul Akkuş'unda aralarında bulunduğu 12'si tutuklu toplam 16 sanığın Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılamalarına devam edildi. Bugün yapılan duruşmaya tutuksuz sanıklar Hacı Hüseyin Çelenk, Ali Yasal ile sanık avukatları hazır bulundu. Mahkemede, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile ifade veren Yılmaz Gündüz, yöneltilen suçlamayı bir kez daha kabul etmeyip, "Hakim bey ben o akşam eşim ve çocuklarımla Sanatçı Hadise'nin konserini izlemeye gittim. Yaşanan olaylardan hiç bir haberim yok. Masumum. Orada olduğumu söylemesi için Hadise'nin bu davada tanık olarak dinlenmesini istiyorum" dedi.