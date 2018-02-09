DHA YURT - Furkancılar yoğun güvenlik önlemi altında adliyeye çıkarıldı (2)

KUYTUL DAHİL 5 KİŞİ TUTUKLANDI
Hakim karşısına çıkan şüphelilerden Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı Kurucu Başkanı Alpaslan Kuytul, Taha Yasin Demir, İdris Birer, Erol Ardıç ve Ali Alagöz tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Adliye önününden görüntüler
- Zırhlı polis aracı ve poli ekipleri
- Zanlıların dışarı çıkarılıp polis otosuna bindirilmesi
- Genel ve detaylar
Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)
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