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DHA YURT Gaziantep'te polise ateş açıldı (1)

GÜNCEL HABERLERİ | 02.01.2018 00:39 | Son Güncelleme 2 saat önce

Gaziantep'te hırsızlık soruşturması nedeniyle bir eve operasyon için giren polislere tüfekle ateş açıldı. Saçmaların isabet ettiği bir polis memuru yaralandı. Yaralı polis sağlık görevlileri tarafından hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili gözaltına alınanlar olduğu bildirildi.

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