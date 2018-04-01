DHA YURT - Genelkurmay Başkanı Akar, sınır birliklerini denetliyor

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Zeytin Dalı Harekatı'nın yönetildiği Hatay ve İskenderun ilçesindeki askeri birliklerde denetleme ve inceleme yaptı.
Orgeneral Hulusi Akar'ın basına kapalı gerçekleştirilen inceleme ve denetlemeleri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sosyal medya hesaplarından duyuruldu. Genelkurmay Başkanı Akar'a, Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanları'nın da eşlik ettiği öğrenildi.
Haber:HATAY, (DHA)
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