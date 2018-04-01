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DHA YURT - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, sınır birliklerini denetliyor (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2018 20:43 | Son Güncelleme

AÇIKLAMA YAPILDI Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın Hatay ve İskenderun bölgelerinde yaptığı inceleme ve denetlemelerle ilgili Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) açıklama yapıldı.

AÇIKLAMA YAPILDI

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın Hatay ve İskenderun bölgelerinde yaptığı inceleme ve denetlemelerle ilgili Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) açıklama yapıldı. TSK'nın internet sitesinden yapılan ve inceleme-denetlemelere ilişkin görüntülerin paylaşıldığı açıklamada, şunlara yer verildi:
"Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve 2’nci Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel ile birlikte Hatay ve İskenderun bölgelerindeki birlik, karargâh ve komuta yerlerinde inceleme ve denetlemelerde bulunmuştur. Bu kapsamda Orgeneral Akar, bölgedeki birlik komutanları ile bölgedeki son gelişmeler ve alınan/alınacak tedbirler hakkında görüşmüştür. Orgeneral Akar denetlemeler esnasında, Zeytin Dalı Harekâtı'nın kullanılan silah ve mühimmat dâhil uluslararası hukuka ve terörle mücadele esaslarına uygun olarak sürdürüldüğünü, harekât kapsamında tüm faaliyetlerin, hem askeri hem insani değerler anlamında diğer dünya ülkelerine örnek olacak bir şekilde yürütüldüğünü, sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçlerin hedef alınmakta olduğunu, sivil/masum kişiler ile çevre, tarihi eserler ve kültürel yapıların asla hedef alınmadığını, bunların Türk Silahlı Kuvvetleri için dokunulmaz olduğunu, harekât kapsamında özellikle meskûn mahallerde mayın ve el yapımı patlayıcı temizleme faaliyetlerine ağırlık verildiğini, terör örgütü tarafından her türlü zulüm ve baskıya maruz kalan Suriyeli kardeşlerimizin evlerine dönmelerine yardımcı olunduğunu, can ve mal emniyetleri için her türlü tedbirin alındığını, sivil/masum kişilerin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla sağlık hizmeti ve temel yardım malzemelerinin ulaştırılması için ilgili kamu kurumları ile koordineli çalışıldığını ifade etmiştir. Orgeneral Akar ayrıca harekât kapsamında göstermiş oldukları kahramanlık ve fedakârlıklardan dolayı personeli kutlamış ve kendilerine başarılar dilemiştir."

Haber: Yusuf BAĞTUĞ / HATAY,(DHA)

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