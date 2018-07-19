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DHA YURT - Geri dönüşüm fabrikasında yangın (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2018 01:22 | Son Güncelleme

YANGIN SÜRÜYOR Hurda geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen halen kontrol altına alınamadı.

YANGIN SÜRÜYOR

Hurda geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen halen kontrol altına alınamadı. Gece yarısı yükselen alevler, gökyüzünü aydınlatırken, fabrikadan sık sık patlama sesleri de duyuldu. Yangın nedeniyle D 400 Karayolu'nda ulaşım, tek şeritten kontrollü bir şekilde sağlanıyor. Ayrıca yangının çevredeki başka bir fabrikaya sıçramasından endişe duyulurken, söndürme çalışmasına Adana, Hatay ve Kahramanmaraş itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait arazözler de destek veriyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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**Cep telefonu görüntüsü
- Alevlerden görüntü
- İtfaiye ekibinin yangına müdahalesi

Haber: İbrahim EMÜL - Kamera: TOPRAKKALE(Osmaniye), (DHA)

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