DHA YURT - Göksu Deltası'ndaki yangın sürüyor

Mersin'in Silifke ilçesinde çok sayıda kuş ve bitki türüne ev sahipliği yapan, Uluslararası Ramsar Sözleşmesi ile koruma altında bulunan Göksu Deltası'nda dün çıkan yangın sürüyor.
Deltadaki sazlık alanda dün başlayan yangına bölgenin bataklık olması nedeniyle itfaiye ekipleri müdahale edemedi. Sazlık alanda süren yangının daha fazla alana yayılmaması için ekipler önlem aldı. Yangının kendiliğinden sönmesi beklenirken, hasar tespit çalışmasının sonra yapılacağı öğrenildi.
Görüntü Dökümü
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Haber-Kamera:Erol OKUR/SİLİFKE (Mersin), (DHA)
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