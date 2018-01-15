DHA YURT Göle atlayan genç kızı kurtarmak için seferber oldular

ADANA'da Çatalan Batı Köprüsü'nden Seyhan Baraj Gölü'ne atlayan 19 yaşındaki Arzu Sarıaslan'ı kurtarmak için itfaiye, polis ve sağlık ekipleri seferber oldu. Genç kız, uzun uğraşlar sonucu sualtı polisi tarafından sudan çıkartıldı.

Olay, saat 02.30 sıralarında merkez Çukurova ilçesinde yaşandı. İddiaya göre, taksiye binip Topalak Mahallesi tarafına giden Arzu Sarıaslan, Çatalan Batı Köprüsü üzerine gelindiğinde taksi şoföründen durmasını istedi. Otomobilden inen genç kız, hiçbir şey demeden köprüden Seyhan Baraj Gölü'ne atladı. Genç kızın atladığını gören taksi şoförü, durumu hemen polise ve 112 Acil'e bildirdi. Olay yerine sevk edilen polis ekibi, genç kızın suyun üzerinde olduğu fark edip, itfaiyeden yardım istedi. Çatalan Batı Köprüsü'ne gelen İtfaiye ekipleri, Sarıaslan'ı sudan çıkartmak için can simidi attı ancak genç kız atılan can simidini tutmadı. Suyun üzerinde duran genç kızın yerini kaybetmemek için projektörle aydınlatan ekipler bu kez sualtı polisinden yardım istedi. Bot ile olay yerine gelen sualtı polisleri de genç kızın tutması için can simidi attı. Genç kızın ısrarla can simidini tutmaması üzerine botla iyice yaklaşan polis, Sarıaslan'ı uzanıp bota çekti. Bot ile kıyaya getirilen Sarıaslan, itfaiye erlerinin yardımıyla ambulansa taşındı. Soğuktan şoka girdiği gözlenen Sarıaslan, sağlık ekipleri tarafından ambulansta ilk müdahalesi yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.