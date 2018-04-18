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DHA YURT: GÖREVDEN ALINAN YÜZBAŞI ASKERLİK ŞUBESİ ÖNÜNDE İNTİHAR ETTİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2018 08:56 | Son Güncelleme

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 2.5 ay önce açığa alınan yüzbaşı Fatih Uğur (Koştan), kısa süre öncesine kadar görev yaptığı Askerlik Şubesi'nin önünde, özel güvenlik görevlisinin tabancasını ayarak yaşamına son verdi. FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 2.5 ay önce açığa alındığı belirtilen Ödemiş Askerlik Şubesi eski başkanı yüzbaşı Fatih Uğur K.

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 2.5 ay önce açığa alınan yüzbaşı Fatih Uğur (Koştan), kısa süre öncesine kadar görev yaptığı Askerlik Şubesi'nin önünde, özel güvenlik görevlisinin tabancasını ayarak yaşamına son verdi. FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 2.5 ay önce açığa alındığı belirtilen Ödemiş Askerlik Şubesi eski başkanı yüzbaşı Fatih Uğur K. gece geç saatlerde, daha önce görev yaptığı binaya geldi. Askerlik Şubesi' görevli olan ve nöbet tutan özel güvenlik görevlisinin belinden silahını kapan Fatih Uğur K., başına ateş ederek yaşamına son verdi. Görevliler ambulans çağırıp, durumu polise bildirdi. Fatih Uğur K.'nın yaşamını yitirdiği anlaşılırken, olay yerine gelen Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve savcı inceleme yaptı. Fatih Uğur K.'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Görüntü Dökümü
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- Yüzbaşı Fatih Uğur K.'nın fotoğrafı
- Askerlik şubesi önünde polis ve olay yeri inceleme ekipleri, cenaze otosu
- Fatih Uğur K.'nın cenazesinin tabutla cenaze otosuna konulması
Haber-Kamera: Faruk ÇARK/ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA)

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