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DHA YURT: HAFİF TİCARİ ARAÇ, ÇARPTIĞI KÜÇÜK KIZI BÖYLE SAVURDU

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2018 16:54 | Son Güncelleme

SİVAS'ın Suşehri ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı Elanur Yıldırım(5) yaralandı.

SİVAS'ın Suşehri ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı Elanur Yıldırım(5) yaralandı. Aracın kız çocuğuna çarpma anı kameralara yansıdı.
Kaza saat 13.45 sıralarında Suşehri ilçe merkezinde Sivas Caddesi üzerinde meydana geldi. Alışverişe çıkan annesinin Semiha Yıldırım'ın yanından ayrılıp bir anda yola koşan Elanur Yıldırım'a hastane istikametine gitmekte olan Adem Y. yönetimindeki 58 KC 988 plakalı hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan küçük kız yaralandı. Yakınları tarafından hemen Suşehri Devlet Hastanesi'ne götürülen küçük kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Hafif ticari aracın küçük kıza çarpma anı bir işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:
-Güvenlik kamerası görüntüsü
-Aracın kıza çarpma anı
-Savrulan kızın yola düşmesi
-Hastaneye götürülüşü

Haber: Bülent TATLI/SUŞEHRİ(Sivas),(DHA)

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