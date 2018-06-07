HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

DHA YURT - Hakkari'de askeri konvoya hain saldırı: 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2018 01:22 | Son Güncelleme

HAKKARİ-Çukurca karayolunda, askeri konvoyun geçişi sırasında PKK’lı teröristlerin yola önceden döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 4 asker hafif şekilde yaralandı.

HAKKARİ-Çukurca karayolunda, askeri konvoyun geçişi sırasında PKK’lı teröristlerin yola önceden döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 4 asker hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesi'ne getirildi.
Olay, saat 21.30 sıralarında Hakkari-Çukurca Karayolu’nun 20’inci kilometresindeki Ağaçdibi köyü yakınlarında meydana geldi. Çukurca'dan Hakkari'ye gelen askeri konvoyun geçişi sırasında, yola daha önce PKK’lı teröristler tarafından yerleştirilen el yapımı patlayıcı, infilak ettirildi. Patlamada konvoydaki araçlardan bazıları hasar görürken, 4 asker asker yaralandı. Yaralı askerler, ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesi'ne getirildi. Tedavi altına alınan askerlerin sağlık durumlarını iyi olduğu belirtildi. Olaydan sonra PKK'lı teröristlerin yakalanması için bölgede hava destekli geniş çaplı operasyon başlatıldı. Karayolu çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.
Hakkari Valiliği'nden saldırı ile ilgili yapılan açıklamada, 4 askerin hafif şekilde yaralandığı belirtilerek, "06.06.2018 günü saat: 21.30 sıralarında İlimiz Çukurca İlçesinden merkez istikametine seyir halinde olan askeri konvoyun Ağaçdibi Köyü yol ayrımından geçişi esnasında el yapımı patlayıcı, infilak etmesi sonucu 4 askeri personel hafif şekilde yaralanmıştır. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.” denildi.
FOTOĞRAFLI
Haber: HAKKARİ,(DHA)

PARTNERDekolteler yarıştıDekolteler yarıştı
"Önümüze set çekenler, terör örgütünün uzantısına kucak açıyor"
Hakkari’de askeri konvoyun geçişi sırasında patlamaHakkari’de askeri konvoyun geçişi sırasında patlama
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hidayet Karaca isimleri tek tek saydı! Abdullah Gül, Bülent Arınç, Köksal Toptan...

Hidayet Karaca isimleri tek tek saydı! Abdullah Gül, Bülent Arınç, Köksal Toptan...

24 Haziran erken seçiminde Erdoğan'ı destekleyeceklerdi! HÜDA-PAR'dan sürpriz karar

24 Haziran erken seçiminde Erdoğan'ı destekleyeceklerdi! HÜDA-PAR'dan sürpriz karar

Başbakan Binali Yıldırım'ın Ağrı mitinginde dikkat çeken anlar: Tamam mı?

Başbakan Binali Yıldırım'ın Ağrı mitinginde dikkat çeken anlar: Tamam mı?

İşte Erdoğan'ın 24 Haziran erken seçimindeki oy oranı!

İşte Erdoğan'ın 24 Haziran erken seçimindeki oy oranı!

Yasak Elma setinde asistanı taciz ettiği iddia edilen Talat Bulut'un ilk sözleri

Yasak Elma setinde asistanı taciz ettiği iddia edilen Talat Bulut'un ilk sözleri

Yemekteyiz programında yarışmacının yalanı ortaya çıkınca...

Yemekteyiz programında yarışmacının yalanı ortaya çıkınca...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hakkari’de askeri konvoyun geçişi sırasında patlama

Hakkari’de askeri konvoyun geçişi sırasında patlama

Artvin'de 10 kilometre yarıçaplı alanda "LSD" karantinası! Hayvanlar itlaf ediliyor

Artvin'de 10 kilometre yarıçaplı alanda "LSD" karantinası! Hayvanlar itlaf ediliyor

Apolet tartışması büyüyor! Muharrem İnce'den Erdoğan'ın sözlerine videolu yanıt!

Apolet tartışması büyüyor! Muharrem İnce'den Erdoğan'ın sözlerine videolu yanıt!

Fatih Portakal'dan hakkında soruşturma başlatılmasının ardından çok sert tepki

Fatih Portakal'dan hakkında soruşturma başlatılmasının ardından çok sert tepki

Süleyman Soylu açıkladı: Kandil uzak hedef değil

Süleyman Soylu açıkladı: Kandil uzak hedef değil

Gürcistan'daki deprem Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki fay hattını tetikledi!

Gürcistan'daki deprem Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki fay hattını tetikledi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.