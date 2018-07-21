HABER

DHA YURT - HAKKARİ’DE İHA TESPİT ETTİ, UÇAKLAR VURDU: 3 PKK’LI ÖLDÜ

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2018 22:10 | Son Güncelleme

HAKKARİ'nin Kavaklı-Yoncalı bölgesi kırsalında 3 PKK’lı terörist, yapılan hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

HAKKARİ'nin Kavaklı-Yoncalı bölgesi kırsalında 3 PKK’lı terörist, yapılan hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Hakkari ve çevresindeki kırsal alanda başlatılan operasyonlar sürdürülürken, Kavaklı-Yoncalı bölgesinde 3 PKK’lı terörist İnsansız Hava Aracı (İHA) ile tespit edildi. Yer ve konumları belirlenen teröristlerden 3'ü F-16 savaş uçaklarının yaptığı hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Bölgedeki operasyonlar ise sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (ARŞİV)
-------------------------------------------
- Havadan bombalama anları

Haber-Kamera: HAKKARİ, (DHA)

PARTNERParfümü bile para kokuyor: Dakikada 1 milyon dolar!Parfümü bile para kokuyor: Dakikada 1 milyon dolar!
Kim Milyoner Olmak İster'de herkes bu soruya kilitlendi: 1912'de batan Titanik adlı ünlü geminin birinci sınıf yolcu hizmetlerinde hangisi yoktur?Kim Milyoner Olmak İster'de herkes bu soruya kilitlendi: 1912'de batan Titanik adlı ünlü geminin birinci sınıf yolcu hizmetlerinde hangisi yoktur?
21 Temmuz Sayısal Loto çekiliş sonucu açıklandı! İşte şanslı rakamlar21 Temmuz Sayısal Loto çekiliş sonucu açıklandı! İşte şanslı rakamlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji İstanbul için son hava durumu verilerini açıkladı! 23 Temmuz Pazartesi günü 40 dereceyle kavrulacağız!

Meteoroloji İstanbul için son hava durumu verilerini açıkladı! 23 Temmuz Pazartesi günü 40 dereceyle kavrulacağız!

İran'da 11 askerin öldürüldüğü saldırıyı PKK/PJAK üstlendi

İran'da 11 askerin öldürüldüğü saldırıyı PKK/PJAK üstlendi

Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci gözaltına alındı

Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci gözaltına alındı

İstanbul'da sinirlenen hasta yakını doktora saldırdı! 6 kişi zor zapt etti!

İstanbul'da sinirlenen hasta yakını doktora saldırdı! 6 kişi zor zapt etti!

Süper Lig'den Serie A'ya gitti

Süper Lig'den Serie A'ya gitti

Kibariye'ye yeni şok! Bu sefer belgelendi

Kibariye'ye yeni şok! Bu sefer belgelendi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Melih Gökçek, Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci diye başka birini hedef gösterince olay oldu

Melih Gökçek, Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci diye başka birini hedef gösterince olay oldu

Kim Milyoner Olmak İster'de herkes bu soruya kilitlendi: 1912'de batan Titanik adlı ünlü geminin birinci sınıf yolcu hizmetlerinde hangisi yoktur?

Kim Milyoner Olmak İster'de herkes bu soruya kilitlendi: 1912'de batan Titanik adlı ünlü geminin birinci sınıf yolcu hizmetlerinde hangisi yoktur?

21 Temmuz Sayısal Loto çekiliş sonucu açıklandı! İşte şanslı rakamlar

21 Temmuz Sayısal Loto çekiliş sonucu açıklandı! İşte şanslı rakamlar

Trabzon Havalimanı'nda hareketli anlar! Klimaları çalışmayan Trabzon-Ankara uçağında isyan çıktı

Trabzon Havalimanı'nda hareketli anlar! Klimaları çalışmayan Trabzon-Ankara uçağında isyan çıktı

Cumhur İttifakı'nda bedelli askerlik çatlağı: Herkes aynı parayı ödemesin!

Cumhur İttifakı'nda bedelli askerlik çatlağı: Herkes aynı parayı ödemesin!

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan, Muharrem İnce taraftarlarına karşı anket atağı! Delegeleri tek tek aradılar!

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan, Muharrem İnce taraftarlarına karşı anket atağı! Delegeleri tek tek aradılar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.