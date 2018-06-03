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DHA YURT - Hakkari'de PKK saldırısı: 3 şehit, 1 yaralı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2018 23:34 | Son Güncelleme

GENELKURMAY: 3 ŞEHİT 2 YARALI Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Aktütün ile Dağlıca arasında sınıra sıfır bölgede yol güvenliğini sağlayan askerlere, Irak'ın kuzeyindeki Basyan bölgesindeki Khala Dağı'ndan PKK'lı teröristlerin tanksavar ile düzenlediği saldırıda 3 askerin şehit 2 askerin de yaralandığını bildirildi.

GENELKURMAY: 3 ŞEHİT 2 YARALI

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Aktütün ile Dağlıca arasında sınıra sıfır bölgede yol güvenliğini sağlayan askerlere, Irak'ın kuzeyindeki Basyan bölgesindeki Khala Dağı'ndan PKK'lı teröristlerin tanksavar ile düzenlediği saldırıda 3 askerin şehit 2 askerin de yaralandığını bildirildi. Yaralı askerlerin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilen açıklama şu ifadelere yer verildi:
"03 Haziran 2018 tarihinde Hakkâri bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan tanksavar saldırısı sonucunda, üç kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, iki kahraman silah arkadaşımız ise hayati tehlikeleri olmayacak şekilde yaralanmıştır.
Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz.
Türk Silahlı Kuvvetleri asil Türk milletinden almış olduğu güç ile tüm terör örgütleriyle mücadelesine en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir."
Haber: HAKKARİ,(DHA)

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