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DHA YURT - Hakkari'de PKK saldırısı: 3 şehit, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2018 22:37 | Son Güncelleme

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesi kırsalındaki sınır bölgesinde yol güvenliğini sağlayan askerlere, Irak'ın kuzeyindeki Basyan bölgesinde bulunan PKK'lı teröristler tarafından güdümlü füze ile saldırı düzenlendi.

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesi kırsalındaki sınır bölgesinde yol güvenliğini sağlayan askerlere, Irak'ın kuzeyindeki Basyan bölgesinde bulunan PKK'lı teröristler tarafından güdümlü füze ile saldırı düzenlendi. 3 askerin şehit 1 askerinde yaralandığı saldırıdan sonra bölgede hava destekli operasyon başlatıldı.
Olay bugün süüt 18.00 sıralarında Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Aktütün ile Dağlıca arasında meydana geldi. Sınıra sıfır noktada yol güvenliğini sağlayan askeri birliğe, Irak'ın kuzeyindeki Basyan bölgesindeki Khala Dağı'ndan PKK'lı teröristler tarafından güdümlü füze ile saldırı düzenlendi. Olayda 3 asker şehit olurken, 1 asker yaralandı. Yaralı asker helikopterle Şemdinli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Saldırıdan sonra teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgede hava destekli operasyon başlatıldı. Şehit askerlerin yarın Hakkari'de düzenlenecek askeri tören düzenleneceği ardından naaşlarının toprağa verilmek üzere memleketlerine gönderileceği belirtildi.
Haber: HAKKARİ,(DHA)

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