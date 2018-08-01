DHA YURT: Hakkari'de şehit anne ile bebeği için tören (EK)BEBEĞİNİN YASTIĞINI ELİNDEN BIRAKMADI

Hakkari Dağ Komando Tugay Komutanlığı'nda yapılan törenin ardından şehit Nurcan Karakaya ile geçen yıl 19 Ekim'de dünyaya gelen 10 aylık bebeği Mustafa Bedirhan Karakaya'nın cenazeleri, helikopterle Yüksekova ilçesine gönderildi. Şehit anne ve bebeği için Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda da uğurlama töreni düzenlendi. Buradaki törene Van Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Salih Karataş, Yüksekova 3'üncü Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Kokmaz, Yüksekova Belediye Başkan Yardımcısı Bayram Özcan, İlçe Emniyet Müdürü Haluk Baş, Ak Parti İlçe Başkanı Naci Bilici, kurum amirleri ve askeri erkan katıldı.
Acılı baba Astsubay Serkan Karakaya, Yüksekova'daki törene bebeğinin yastığı ile geldi. Karakaya'nın tören boyunca yastığını elinden bırakmaması yürekleri dağladı. Törenin ardından şehit Nurcan Karakaya ve bebeği Mustafa Bedirhan'ın cenazeleri, uçakla memleketlerine uğurlandı.
GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ
YÜKSEKOVA/DHA
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