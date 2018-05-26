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DHA YURT - Hakkari'de üst üste iki ses bombası patladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2018 02:10 | Son Güncelleme

HAKKARİ kent merkezinde üst üste iki patlama sesi duyuldu.

HAKKARİ kent merkezinde üst üste iki patlama sesi duyuldu. Olay yerine gelen polis ekipleri, patlamaların ses bombasından kaynaklandığı belirtti.
Olay, saat 23.50 sıralarında Gazi Mahallesi'nde bulunan Valilik Parkı'nda meydana geldi. Üst üste yaşanan ve kısa süreli paniğe neden olan patlamaların ardından olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Çevrede geniş güvelik önlemi alan ekipler inceleme başlatırken, patlamaların da ses bombasından kaynaklandığı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Ekiplerden görüntü
-Polis araçları
-Vatandaşlar
-Sokaktan görüntü
-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Mehmet ÖZKAN / HAKKARİ,(DHA)

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