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DHA YURT - Halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 15 yaralı/EK

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2018 16:45 | Son Güncelleme

3 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ FECİ KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA  Erzincan'da öğlen saatlerinde halk otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ölü sayısı 3'e çıktı.

3 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ FECİ KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

Erzincan'da öğlen saatlerinde halk otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ölü sayısı 3'e çıktı. Hayatını kaybeden ticari araç sürücüsü Behçet Yaşkesen, yanındaki ismi öğrenilemeyen kişi ile otobüsteki yolculardan Fikriye Aslan'ın cenazesi otopsi için hastanaye kaldırıldı. 1'i ağır 15 kişinin yaralandığı kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. İçerisinde yolcuların bulunduğu halk otobüsü kendi şerinde Erzincan istikametine ilerlerken ticari araç bir anda otobüsün şeridine geçtiği görülüyor. Kazanın şiddeti ile otobüs şarampole uçarken, araç ise hurdaya dönüyor.
VALİ ARSLANTAŞ:YOLLARDA DAHA DİKKATLİ OLALIM
Kurtarma çalışmalarının ardından kaza yerine gelen Erzincan Valisi Ali Arslantaş, yetkililerden bilgi aldı. Vali Arslantaş burada yaptığı açıklamada yolların kralı değil kuralı olduğunu hatırlatarak, "Trafik işaretlerine ve kurallarına uyulmadığı müddetçe maalesef böyle elim hadiselerle karşılaşmak her zaman olasılıktır. Biz vefat edenlerin yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Kendilerine Allah'tan rahmet diliyoruz. Bütün şoför kardeşlerimize de trafik kurallarına lütfen uyun diyoruz. Ramazan ayında kan şekerinin düştüğü dönemlerde biraz daha dikkatli olmalarını şiddetle tavsiye ediyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Kaza yerinden genel görüntü
-Kaza yapan araçlardan görüntü
-Yaralıların çıkarılması
-Araçta sıkışan cesetlerden görüntü
-Valinin kaza yerine gelmesi ve bilgi alması
-Valinin açıklaması
-Kaza anı

Haber Kamera: Coşkun MENEK/ Erzincan,(DHA)

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