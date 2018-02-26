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DHA YURT -  Hastanede dehşet; Doktor, tartıştığı temizlik şefini tabancayla vurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2018 14:08 | Son Güncelleme

  MANİSA'nın Soma ilçesinde, Devlet Hastanesi'nde görevli pratisyen doktor L.A., tartıştığı, hastanenin temizlik personeli şefi Halil Top'u acil serviste tabancayla peşpeşe 3 el ateş edarak ağır yaraladı.

MANİSA'nın Soma ilçesinde, Devlet Hastanesi'nde görevli pratisyen doktor L.A., tartıştığı, hastanenin temizlik personeli şefi Halil Top'u acil serviste tabancayla peşpeşe 3 el ateş edarak ağır yaraladı. Top ayrı hastanede tedaviye alınırken, Dr. L.A. gözaltına alındı.
Olay bugün 12.00 sıralarında Soma Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Acil Servis'te görevli, evli ve 2 çocuk babası pratisyen hekim L.A. ile hastanenin temizlik personeli şefi olarak görev yapan Halil Top arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine L.A., belinden çıkardığı tabancayla nişanlı olduğu öğrenilen Top'a peşpeşe 3 el ateş etti. Top, bacakları ve karnına isabet eden kurşunlarla yaralandı. Durumu ağır olan Top, aynı hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Olay anında acil serviste kısa süreli panik yaşanırken, soruşturma başlatan jandarma, pratisyen doktor L.A.'yı gözaltına aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Hastaneden görüntü

Haber-Kamera: Serkan ÖZDEMİR / SOMA (Manisa), (DHA)

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