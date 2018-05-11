HABER

DHA YURT - Hastaneden kaçırılan Suriyeli erkek bebek bulundu (5)

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2018 19:27 | Son Güncelleme

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nin B Blok 1'inci katındaki Yeni Doğan Ünitesi'nden dün Suriyeli Amir Zahlül Meeso (39) ve Ravva Zahlül Meeso (29) çiftinin yeni doğan oğlu Muhammed İbrahim'i kaçıran Emine Ö.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nin B Blok 1'inci katındaki Yeni Doğan Ünitesi'nden dün Suriyeli Amir Zahlül Meeso (39) ve Ravva Zahlül Meeso (29) çiftinin yeni doğan oğlu Muhammed İbrahim'i kaçıran Emine Ö. nikahsız işe Fazlı Ç. ve yengesi Fadime Ç.'nin polisteki işlemleri tamamlandı. Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler adliye sevk edildi.

Satılmış AKKAŞ / Afyon (DHA)

Beyoğlu'nda kan donduran görüntü!Beyoğlu'nda kan donduran görüntü!
CHP’li Tuncay Özkan’ın TSK’ya verdiği bellekle FETÖ’ye baskın! CHP’li Tuncay Özkan’ın TSK’ya verdiği bellekle FETÖ’ye baskın!
'Delil Serhat' yakalandı'Delil Serhat' yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ünlü oyuncu Selahattin Bilal hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu Selahattin Bilal hayatını kaybetti

Göğsünü açmak için elinden geleni yaptı!

Göğsünü açmak için elinden geleni yaptı!

Selahattin Demirtaş'ın adaylığı için iptal başvurusu!

Selahattin Demirtaş'ın adaylığı için iptal başvurusu!

24 Haziran seçimleri için dikkat çeken anket!

24 Haziran seçimleri için dikkat çeken anket!

Son seçim anketi sonucu MAK Danışmanlık'tan! 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin olay araştırma

Son seçim anketi sonucu MAK Danışmanlık'tan! 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin olay araştırma

Son dakika! Meteoroloji'den Ankara uyarısı!

Son dakika! Meteoroloji'den Ankara uyarısı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)'de 175 kişi vatandaşlıktan çıkarıldı!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)'de 175 kişi vatandaşlıktan çıkarıldı!

Sivas'ta yakalanan fuhuş çetesinin şifresi: Fayans

Sivas'ta yakalanan fuhuş çetesinin şifresi: Fayans

Zaman gazetesi davasında karar verildi! Ali Bulaç tahliye edildi

Zaman gazetesi davasında karar verildi! Ali Bulaç tahliye edildi

Meteoroloji saat verdi! İstanbullulara sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji saat verdi! İstanbullulara sağanak yağış uyarısı

TSK, Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'nın bilançosunu açıkladı

TSK, Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'nın bilançosunu açıkladı

Fatih Portakal, Meral Akşener'in mitinginin yayınlanmamasına tepki gösterdi

Fatih Portakal, Meral Akşener'in mitinginin yayınlanmamasına tepki gösterdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.