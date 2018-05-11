DHA YURT - Hastaneden kaçırılan Suriyeli erkek bebek bulundu (5)

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nin B Blok 1'inci katındaki Yeni Doğan Ünitesi'nden dün Suriyeli Amir Zahlül Meeso (39) ve Ravva Zahlül Meeso (29) çiftinin yeni doğan oğlu Muhammed İbrahim'i kaçıran Emine Ö. nikahsız işe Fazlı Ç. ve yengesi Fadime Ç.'nin polisteki işlemleri tamamlandı. Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler adliye sevk edildi.
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