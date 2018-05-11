DHA YURT - Hastaneden kaçırılan Suriyeli erkek bebek bulundu/EK

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi yeni doğan ünitesine dün personel kıyafetiyle giren F.Ç. adlı kadının kaçırdığı, Suriyeli Meeso çiftinin yeni doğan oğulları Muhammed İbrahim bulundu. Olayla ilgili ikisi kadın 3 kişi gözaltına alındı.

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nin B Blok 1'inci katındaki Yeni Doğan Ünitesi'ne, dün saat 14.30'da sağlık personelinin kullandığı kıyafeti giyip hastane çalışanı gibi giren bir kadın, Suriyeli Amir Zahlül Meeso (39) ve Ravva Zahlül Meeso (29) çiftinin yeni doğan oğlu Muhammed İbrahim'i kaçırdı. Annenin durumu fark etmesi üzerine önce hemşirelere, ardından güvenlik görevlilerine haber verildi. Hastane yönetimine durumun bildirilmesi üzerine polisten yardım istendi. Hastaneye gelen polis ekipleri, Yeni Doğan Ünitesi'nde ve hastanenin güvenlik kameralarında inceleme yaptı.

ANNESİNE TESLİM EDİLDİ

Polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarından eşkalini belirlediği kadını ve ona yardım ettiği belirlenen 2 erkek şüpheliyi saat 05.00 sıralarında kent merkezinde yakaladı. Bebeği kadından alan polis, hastanedeki annesi Ravva Zahlül Meeso'ne teslim etti. Olayla ilgili F.Ç. ve E.Ö. adlı kadınlar ile F.Ç'nin nikahsız eşi E.Ç. gözaltına alındı. Şüphelilerin Türk olduğu, sorguları için Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü kaydedildi.

SAAT 06.30'DA AİLEYE TESLİM EDİLDİ

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Mehmet Duran yaptığı açıklamada, Afyonkarahisar Valiliği ile Emniyet Müdürlüğünün koordineli çalışması sonucu bebeğin kısa sürede bulunduğunu belirtti. Bebeğin bulunması ve sağlıklı şekilde aileye teslim edilmesi için emniyet personelinin özverili çalıştığını kaydeden Mehmet Duran, "Bugün sabaha karşı saat 05.00 sıralarında çocuğa kavuşuldu. Saat 06.30 sıralarında ise çocuk aileye sağlıklı bir şekilde teslim edilmiştir" dedi.

GRİ RENKLİ OTOMOBİLLE GELDİLER

Olayın dün saat 14.30 sıralarında yaşandığını kaydeden Dr. Duran, şunları söyledi:

"Hastanemizin kadın doğum servisinden geçen çarşamba günü saat 06.30 civarında doğum yapan bir vatandaşın çocuğunun kaybolduğu bilgisi bize geldi. Bundan sonra alarma geçtik. Güvenlik ekipleri hastanedeki kameraları inceledi. Kameralarda, gri otomobille iki kadın ve bir erkeğin hastaneye geldiği, kadınlardan birinin sağlık çalışanı kıyafeti giyerek çocuğu kaçırdığı tespit edildi."

'GÜVENLİK ZAFİYETİ YOK'

Kısa süreli araştırmanın ardından Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğüne bilgi verildiğini aktaran Duran, şöyle devam etti:

"Çalışmalar sonucu da sabaha doğru çocuğa ulaşıldı. Olayda kesinlikle güvenlik zafiyeti olduğuna inanmıyoruz. Bu konuda net konuşabilirim. Burada hastanın sosyal statüsünden faydalanarak yapılan bir işlem diye yorumluyoruz. Bizim de kendi içerimizde bir soruşturma devam ediyor. Şu anda da soruşturmada gizlilik var."

Duran, bebeğin 112 ekiplerince olay yerinden alındığını, sağlık durumunda hiçbir sıkıntı olmadığını ve ailesine teslim ediğini kaydetti.

VALİLİK AÇIKLAMASI

Afyonkarahisar Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, olayı gerçekleştirenlerin 3 kişi olduğu ve gri otomobille Suriye uyruklu bebeği kaçırdığı ifade edildi. Devlet hastanesinden bebeği kaçıran şüphelilerin, Çay ilçesi Pazarağaç beldesinde oturan F.Ç., E.Ö. ve E.Ç. olduklarının tespit edildiği belirtildi. Kaçırılan erkek bebeğin şüphelilerin evinde bulunduğu belirtilen açıklamada, sağlık muayenesinin ardından ambulansla il merkezine getirilen bebeğin ailesine sağlıklı teslim edildiği açıklandı. Olayı gerçekleştirdiği tespit edilen F.Ç, E.Ç. ve E.Ö.'nün gözaltına alındığı, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği kaydedildi.

İÇ SAVAŞTAN KAÇTILAR, AFYONKARAHİSAR'DA TANIŞTILAR

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nin yeni doğan ünitesinde bebekleri kaçırılan Amir Zahlül ve Ravva Zahlül Meeso çiftinin Suriye'deki iç savaştan kaçarak Halep kentinden 2 yıl önce Afyonkarahisar'a geldiği, burada tanışarak 1 yıl önce evlendiği, geçen çarşamba günü öğle saatlerinde dünyaya gelen ilk çocuklarına 'Muhammed İbrahim' adını verdikleri kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Başhekim makamında otururken detay

-Başhekim odasındaki basın mensuplarından detay

-Başhekim röp

255.02///02.18

Haber- Kamera. Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR (DHA)

