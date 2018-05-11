DHA YURT - Hastaneden kaçırılan Suriyeli erkek bebek bulundu/EK

BABA MEESO: ÇOK MUTLUYUM

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi yeni doğan ünitesinde dün çocuğu kaçırılan Suriyeli Amir Zahlül Meeso, emniyet ekiplerine teşekkür etti. Hastane bahçesinde gazetecilere açıklama yapan Amir Zahlül Meeso, kaçırılan Muhammed İbrahim'in ilk çocuğu olduğunu belirtti. Olayın öğrenilmesinden sonra polisin sıkı bir çalışmayla oğlunu kısa sürede bulduğunu kaydeden Messo, çok mutlu olduğunu söyledi. Amir Zahlül Meeso, sevincini gazetecilere sarılarak paylaştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Baba Meeso detay

- Baba Meeso açıklama yaparken

- Hastane detay

Haber- Kamera: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)

