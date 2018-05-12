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DHA YURT - Hastaneden Suriyeli bebeği kaçıran kadın tutuklandı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2018 17:44 | Son Güncelleme

SURİYELİ BEBEĞİN KAÇIRILMA ANI KAMERADA Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nin yeni doğan ünitesine personel kıyafetiyle girerek Suriyeli Meeso çiftinin yeni doğan oğulları Muhammed İbrahim'i kaçıran Emine Ö.'nün, bebeği kaçırma anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

SURİYELİ BEBEĞİN KAÇIRILMA ANI KAMERADA

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nin yeni doğan ünitesine personel kıyafetiyle girerek Suriyeli Meeso çiftinin yeni doğan oğulları Muhammed İbrahim'i kaçıran Emine Ö.'nün, bebeği kaçırma anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Üzerinde sağlık çalışanı kıyafeti bulunan Emine Ö.'nün koridordan yürüyerek yeni doğan ünitesine girdiği görülüyor. Bir süre içeride kalan Emine Ö.'nün daha sonra kucağında bebekle kapıdan çıkıp gittiği görüntülerde yer alıyor.

Fazlı Ç. ile nikahsız yaşayan Emine Ö.'nün ikiz bebeklere hamile olduğu, düşük yaptığı bu nedenle bebeği kaçırdığı kaydedildi.

Görüntü Dökümü
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- Emine Ö'nün hastane gelmesi
- Odaya girmesi
- Bebeği alıp çıkması

Afyonkarahisar (DHA)

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