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DHA YURT - Hizan'da 4.2 büyüklüğünde deprem

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2018 02:25 | Son Güncelleme

BİTLİS'in Hizan İlçesi'nde Richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

BİTLİS'in Hizan İlçesi'nde Richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem, merkez üssü Hizan İlçesi'ne bağlı Gayda Köyü'nde meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, SAAT 01.10'da meydana gelen deprem yerin 8.5 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü de depremi 4.2 olarak kaydederken, derinliğini ise 5 kilometre olarak belirtti.
Haber: BİTLİS,(DHA)

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