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DHA YURT - Iğdır’da kaçakların bulunduğu minibüs direğe çarpıp yandı: 15 ölü, 30 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2018 02:28 | Son Güncelleme

IĞDIR'da sınırdan yasa dışı yollarla geçen yabancı uyruklu kişileri taşıyan minibüs, havalimanı yakınlarında orta refüjdeki aydınlatma direğine çarptıktan sonra yandı.

IĞDIR'da sınırdan yasa dışı yollarla geçen yabancı uyruklu kişileri taşıyan minibüs, havalimanı yakınlarında orta refüjdeki aydınlatma direğine çarptıktan sonra yandı. Feci kazada 15 kişi öldü, 30 kişi de yaralandı. Karayolu çevreye yayılan cesetlerde kaplanırken, yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Kaza, saat 00.30 sıralarında, Iğdır Havalimanı yakınlarında meydana geldi. Yasadışı yollardan sınırı geçtikleri belirtilen kaçakların bulunduğu ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 65 EP 701 plakalı minibüs, iddiaya göre kendisi gibi kaçakları taşıyan başka bir minibüs ile yarışırken, kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ve içerisi tıklım tıklım kaçak yolcu ile dolu olan minibüs orta refüje çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Kazanın ardından alev alan minibüste bulunanların çoğu, çarpmanın şiddetiyle araçtan fırlayarak yola savruldu.
İhbar üzerine kaza yerine AFAD, itfaiye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Can pazarının yaşandığı kazada ilk belirlemelere göre 15 kişi yaşamını yitirirken, 30 kişi de yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çeşitli hastanelere sevk edildi.
CESETLER YOLA SAVRULDU
Kaza ihbarı üzerine bölgeye gelen ekipler, yola savrulmuş ve birçoğu yanmış cesetlerle ve çok sayıda yaralı ile karşılaştı. Kaza nedeniyle karayolu ulaşıma kapandı. Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.
Bu arada kaçakların bulunduğu diğer minibüs şoförünün ise kazanın hemen ardından aracı terk ederek kaçtığı öğrenildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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(İLK GÖRÜNTÜLER)
-Kaza yeri genel
-Ambulanslar
-Yaralıların kaza yerinden alınarak ambulansa taşınması
-Genel ve detaylar
Haber-Kamera: Suat DENİZ / IĞDIR,(DHA)
(GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ)

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