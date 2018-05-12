DHA YURT - İnce: Adayın biri hapiste diğerleri propaganda yapıyor, bu doğru değil/EK

"AF TASARISININ KAPSAMINI GÖRMEK LAZIM"
CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin af önerisini değerlendirdi. DHA'ya açıklama yapan İnce, "Af tasarısının kapsamını görmek lazım. Görmeden bir şey söyleyemem. Çocuk tecavüzcüleri dahil mi değil mi? Kapsamını görmem lazım. Görmeden ayak üstü konuşmam. Kabul edeceğimiz şeyler var, kabul etmeyeceğimiz şeyler var" dedi.
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- Muharrem İnce'nin açıklaması
Haber: Taylan YILDIRIM - Kamera: Mücahit BEKTAŞ / DENİZLİ, (DHA)
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