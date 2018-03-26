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DHA YURT - İnşaat temeline düşmek üzere olan taksiyi itfaiye kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2018 03:23 | Son Güncelleme

İZMİT'te, çamurla kaplı yolda geri geri giderken bir tekerleği inşaat temeline giren taksi inşaatın temeline düşmek üzereyken itfaiye tarafından vinçle kurtarıldı.

İZMİT'te, çamurla kaplı yolda geri geri giderken bir tekerleği inşaat temeline giren taksi inşaatın temeline düşmek üzereyken itfaiye tarafından vinçle kurtarıldı.
Olay, gece saatlerinde Serdar Mahallesi Menzil Sokak üzerinde meydana geldi. Mirzeydin Akın idaresindeki 41 T 0059 plakalı taksi, yağmur nedeniyle çamurla kaplanan yoldan aşağı indi. Yolun çıkmaz sokak olduğunu gören sürücü, geri geri çıkmak isterken aracın arka sol tekerleği yoldan çıkarak inşaatın temeline kaydı. Bir tekerleğinin boşlukta olduğunu anlayan Akın, itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, ticari taksinin ön tamponuna çelik halat bağlayarak taksiyi bulunduğu yerden çıkardı.
Mirzeydin Akın, "Yukarı doğru çıkarken araç çukura doğru kaydı. Orada 1 saat kadar bekledim. Allah devletimizden razı olsun" dedi. İtfaiye ekibi ise sürücüyü bilmediği yola girmemesi konusunda uyardı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-İtfaiye aracının dar sokakta zorlanması
-İtfaiye ekiplerinin taksiyi kurtarmak için çalışmaları
-Taksinin vinç ile rampadan yukarı çekilmesi
-İtfaiye erinin sürücüye uyarılarda bulunması
-Sürücü ile röp.
-Detay
Haber-Kamera: Dinçer AKBİR / İZMİT(Kocaeli),(DHA)

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