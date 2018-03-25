DHA YURT - Irak'ta PKK'lı 3 terörist öldürüldü

KUZEY Irak'ın Şırnak sınırı yakınlarındaki sözde Haftanin bölgesinde, tespit edilen PKK'lı 4 teröristten 3'ü, düzenlenen hava saldırısı ve topçu ateşi sonrası öldürüldü.
Şırnak Valiliği'nden yapılan açıklamada kentin Kuzey Irak sınırından 5 kilometre uzaklıkta bulunan Haftanin bölgesinde insansız hava aracı ile 4 teröristin tespit edildiği bildirildi. Teröristlerin etkisiz hamle getirilmesi için hava harekatı düzenlendiği kaydedilen açıklama şöyle:
"25 Mart 2018 tarihinde 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı 48'inci Hudut Tugay Komutanlığı sorumluluk alanının güneyinde bulunan ve sınırdan 5 kilometre içerde yer alan Irak topraklarında (sözde Haftanin alanı Bektorya eğitim kampı bölgesinde), 4 terörist ve bunlara ait 1 sığınak İHA ile tespit edilmiştir. Akabinde derhal bölge yakın hava desteği, SİHA ve topçu atışları ile ateş altına alınmış olup 3 bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyona kararlılıkla devam edilmektedir."
Haber: ŞIRNAK,(DHA)
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