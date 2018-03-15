HABER

DHA YURT - İran'da düşen uçağın kadın pilotunun cenazesi, Konya'ya getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2018 03:31 | Son Güncelleme

BİRLEŞİK Arap Emirlikleri’nden İstanbul’a gelirken İran’da düşen Başaran Holding'e ait özel jetin ikinci pilotu Melike Kuvvet'in cenazesi memleketi Konya'ya getirildi.

BİRLEŞİK Arap Emirlikleri’nden İstanbul’a gelirken İran’da düşen Başaran Holding'e ait özel jetin ikinci pilotu Melike Kuvvet'in cenazesi memleketi Konya'ya getirildi.
Başaran Holding'e ait özel jet, Birleşik Arap Emirlikleri'nden İstanbul'a dönerken İran'da düştü. Kaza sonucu 3'ü mürettebat 11 kişi hayatını kaybetti. Uçak kazasında hayatını kaybedenlerden uçağın ikinci pilotu Melike Kuvvet'in cenazesi bugün İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda yapılan DNA testinin ardından ailesine teslim edildi. Kuvvetin cenazesi Türk Hava Yolları'na ait tarifeli uçağın kargo bölümünde gece yarısı memleketi Konya'ya getirildi. Cenazeyi Konya Havalimanında annesi Emine, ablası İlknur Kuvvet ve akrabaları karşıladı. Annesi ve ablası gözyaşlarına hakim olamadı. Melike Kuvveti'nin cenazesi daha sonra Üçler Mezarlığı morguna kondu.
Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda pilot yüzbaşı görevindeyken FETÖ kumpasıyla TSK'dan uzaklaştırılan, maddi sıkıntılar nedeniyle de özel jet pilotluğu yapan Melike Kuvvet'in mayıs ayında tekrar binbaşı rütbesiyle görevine dönmek için hazırlandığı belirtildi. Kuvvet'in cenazesi bugün öğle namazının ardından Hacı Veyis Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrası Üçler Mezarlığı'na defnedilecek.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
------------------------------
- Annesinden detay
- Cenazenin araca konması
- Genel ve detay
Haber-Kamera: İsmail AKKAYA / KONYA,(DHA)

Yolcu otobüsünde muavin dehşeti!Yolcu otobüsünde muavin dehşeti!
Ve Afrin gözüktü! Mehmetçik kritik noktadaVe Afrin gözüktü! Mehmetçik kritik noktada
Keltepe tünellerine girildi! Afrin'den sıcak görüntülerKeltepe tünellerine girildi! Afrin'den sıcak görüntüler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hain suikast planı! Aile fertleri ve en yakınları hedefteydi

Hain suikast planı! Aile fertleri ve en yakınları hedefteydi

AVM'de dehşet anları! 2 yaşındaki kıza göz kırptı ve...

AVM'de dehşet anları! 2 yaşındaki kıza göz kırptı ve...

Genç model evinde kendisini asarak intihar etti!

Genç model evinde kendisini asarak intihar etti!

İYİ Parti'nin tepesinde şok istifa!

İYİ Parti'nin tepesinde şok istifa!

RTÜK'ün cezasından sonra Hadise, yeni klibinde mont giydi!

RTÜK'ün cezasından sonra Hadise, yeni klibinde mont giydi!

İYİ Parti'den olay rapor! 'FETÖ eylem hazırlığında'

İYİ Parti'den olay rapor! 'FETÖ eylem hazırlığında'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
'Çiftlik Bank'ın neyine güvendiniz?' sorusuna dikkat çeken yanıt

'Çiftlik Bank'ın neyine güvendiniz?' sorusuna dikkat çeken yanıt

Metrobüs durağında tinerci dehşeti!

Metrobüs durağında tinerci dehşeti!

Öğrenciler dikkat! Bu fakülte kapatıldı

Öğrenciler dikkat! Bu fakülte kapatıldı

İstanbul, Ankara ve İzmir hava durumu raporu! Meteoroloji haritayla uyardı

İstanbul, Ankara ve İzmir hava durumu raporu! Meteoroloji haritayla uyardı

Kuzey Irak'ta saldırı hazırlığındaki teröristler vuruldu

Kuzey Irak'ta saldırı hazırlığındaki teröristler vuruldu

Mehmetçik Afrin'e bu marşla yürüyecek! 'Aslan Mehmetçik'...

Mehmetçik Afrin'e bu marşla yürüyecek! 'Aslan Mehmetçik'...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.