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DHA YURT Isparta'da askeri nakliye uçağı düştü: 3 asker şehit (7)

GÜNCEL HABERLERİ | 17.01.2018 22:33 | Son Güncelleme 6 saat önce

ŞEHİT CENAZELERİ ESKİŞEHİR'E UĞURLANDI

Isparta'nın Yalvaç İlçesi'ne bağlı Yukarıkaşıkara Köyü ile Kırkbaş Köyü arasındaki Hodulluca dağlık mevkiinde düşen askeri nakliye uçağında şehit düşen Hava Pilot Binbaşı Ümit Karamustafa, Hava Pilot Yüzbaşı Ali Şahin Odabaşı ve Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Kadir Arlı'nın Türk bayraklarına sarılı naaşları, Yalvaç Devlet Hastanesi morgundan alındı. Türk bayraklarının asıldığı 112 ambulanslarına konulan şehit naaşları, yüzlerce Yalvaçlının da eşlik ettiği konvoyla Yalvaç Stadyumu'na götürüldü. Siren sesleri eşliğinde uğurlanan şehitlerin cenazeleri askeri helikopterle Eskişehir'e gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (1) -

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- Hastane dış plan görüntü

- Kalabalıktan detay görüntü

- Ambulanslardan görüntü

- Şehitlerin naaşlarının ambulanslara bindirilmesi

- Ambulansların gidişi

HABER: Mehmet ÇINAR- KAMERA: Emrah GÜL- Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA, (DHA)

GÖRÜNTÜDÖKÜMÜ (2)

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- Cenazelerin morgdan çıkışı

- Cenazelerin ambulansa bindirilmesi

- Ambulansın konvoy halinde gitmesi

- Cenazelerin askerlerin omzunda ambulanstan indirilmesi

- Cenazelerin helikoptere bindirilmesi

- Helikopterin havalanması

HABER- KAMERA: Mehmet ÇINAR- KAMERA: Emrah GÜL- Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA, (DHA)

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