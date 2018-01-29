HABER

DHA YURT ISPARTA'DA EV YANGINI: 1 ÖLÜ (2)

GÜNCEL HABERLERİ | 29.01.2018 06:06 | Son Güncelleme 56 dakika önce

ISPARTA'nın Gelendost İlçesi'ne bağlı Madenli Köyü'nde bir evde çıkan yangın nedeniyle evde çökme meydana geldi. Yangının ardından itfaiyenin çalışmaları sonrası enkaz altındaki 85 yaşındaki Mehmet Zengin'in cesedine ulaşılırken, eşi 80 yaşındaki Fadime Zengin'i ise bulmak için çalışmalar sürüyor.

Madenli Köyü'nde gece yarısı Mehmet-Fadime Zengin çiftinin yaşadığı evde çıkan yangında ihtiyar karı-koca alevlerin arasında kaldı. Alevleri gören köylüler durumu hemen itfaiye ve sağlık ekipleri ile Jandarma'ya bildirdi. Yangın kısa sürede tüm evi sararken, ev tamamen yandı ve çökme meydana geldi. Yangını söndürmek için Gelendost, Yalvaç ve Eğirdir'den çok sayıda itfaiye ekibi köye geldi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın yaklaşık 4 saat sonra söndürülürken enkazdan 85 yaşındaki talihsiz adamın cesedi çıkarıldı. 80 yaşındaki talihsiz kadına ise ulaşmak için çalışmalar iş makinaları ve itfaiye erleri tarafından devam ediyor. Mehmet Zengin'in cenazesi otopsi için Yalvaç Devlet Hastanesi'ne götürülürken, yangında 3 ev daha zarara gördü. Bu evlerde yaşayan olmaması can kaybını önledi.

YANGINI YERİNDE TAKİP ETTİLER

Öte yandan, Yalvaç Kaymakamı ve Gelendost Kaymakam Vekili Aytekin Yılmaz ile Gelendost Belediye Başkanı Mehmet Sezgin de çalışmaları yerinde takip etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

---------------

-Soğutma çalışmaları

-İş makinası ve itfaiyenin çalışmaları

-Sağlık görevlilerinden görüntü

-Zaman zaman tekrar yanan enkazdan görüntü

-Genel ve detaylar

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Taner ERDEM /GELENDOST(Isparta),(DHA)

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! Bir haftada 10 derece

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! Bir haftada 10 derece

Gündeme oturan olaya Nihat Hatipoğlu son noktayı koydu!

Gündeme oturan olaya Nihat Hatipoğlu son noktayı koydu!

TRT Haber canlı yayınında skandal hata: TSK sivilleri bombalıyor

TRT Haber canlı yayınında skandal hata: TSK sivilleri bombalıyor

İstanbul'da Mehmetçik’e destek için yürüyen grubun üzerine ateş açıldı

İstanbul'da Mehmetçik’e destek için yürüyen grubun üzerine ateş açıldı

Adnan Oktar'ın mini etekli kediciğinden olay dans!

Adnan Oktar'ın mini etekli kediciğinden olay dans!

Engin Altan Düzyatan, ikinci kez baba oluyor!

Engin Altan Düzyatan, ikinci kez baba oluyor!

İlginizi Çekebilir

Erdoğan'dan son dakika Burseya Dağı açıklaması! Afrin'de son durum

Erdoğan'dan son dakika Burseya Dağı açıklaması! Afrin'de son durum

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! Bir haftada 10 derece

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! Bir haftada 10 derece

TSK açıkladı! Afrin Harekatı'nda 2 asker şehit oldu, 11 asker yaralandı

TSK açıkladı! Afrin Harekatı'nda 2 asker şehit oldu, 11 asker yaralandı

PYD 'Afrin'de Türk helikopteri düşürdük' demişti! Açıklama geldi

PYD 'Afrin'de Türk helikopteri düşürdük' demişti! Açıklama geldi

Yakalanan terörist böyle ağladı! 'Beni Türk askerine verin'

Yakalanan terörist böyle ağladı! 'Beni Türk askerine verin'

Diğer Haberler
Erdoğan'dan Trump'a: Askerlerinizi güvenli bölgeye çekersiniz

Erdoğan'dan Trump'a: Askerlerinizi güvenli bölgeye çekersiniz

Atatürk Havalimanı polisinden kaçan araç yanmış halde bulundu

Atatürk Havalimanı polisinden kaçan araç yanmış halde bulundu

Zeytin Dalı Harekatı'nda son durum! Burseya alındı, Afrin göründü

Zeytin Dalı Harekatı'nda son durum! Burseya alındı, Afrin göründü

Son dakika! Isparta'da büyük yangın: Yaşlı çift hayatını kaybetti

Son dakika! Isparta'da büyük yangın: Yaşlı çift hayatını kaybetti

Karabük’te trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı

Karabük’te trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı

Hentbol: Erkekler Avrupa Şampiyonası

Hentbol: Erkekler Avrupa Şampiyonası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.