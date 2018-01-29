DHA YURT ISPARTA'DA EV YANGINI: 1 ÖLÜ (2)

ISPARTA'nın Gelendost İlçesi'ne bağlı Madenli Köyü'nde bir evde çıkan yangın nedeniyle evde çökme meydana geldi. Yangının ardından itfaiyenin çalışmaları sonrası enkaz altındaki 85 yaşındaki Mehmet Zengin'in cesedine ulaşılırken, eşi 80 yaşındaki Fadime Zengin'i ise bulmak için çalışmalar sürüyor.

Madenli Köyü'nde gece yarısı Mehmet-Fadime Zengin çiftinin yaşadığı evde çıkan yangında ihtiyar karı-koca alevlerin arasında kaldı. Alevleri gören köylüler durumu hemen itfaiye ve sağlık ekipleri ile Jandarma'ya bildirdi. Yangın kısa sürede tüm evi sararken, ev tamamen yandı ve çökme meydana geldi. Yangını söndürmek için Gelendost, Yalvaç ve Eğirdir'den çok sayıda itfaiye ekibi köye geldi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın yaklaşık 4 saat sonra söndürülürken enkazdan 85 yaşındaki talihsiz adamın cesedi çıkarıldı. 80 yaşındaki talihsiz kadına ise ulaşmak için çalışmalar iş makinaları ve itfaiye erleri tarafından devam ediyor. Mehmet Zengin'in cenazesi otopsi için Yalvaç Devlet Hastanesi'ne götürülürken, yangında 3 ev daha zarara gördü. Bu evlerde yaşayan olmaması can kaybını önledi.